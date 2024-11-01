El diario más vendido de Irlanda dice de Franco algo que no gustará al 19% de los españoles que elogian el franquismo

El prestigioso medio irlandés Irish Independent, el periódico más vendido del país, fundado en el año 1905 por William Martin Murphy, ha publicado una columna de opinión de su periodista John Downing, en la que ha hablado de Francisco Franco en unos términos que no gustará al 19% de los españoles que sigue viendo como "buenos" los años del franquismo. El artículo no sólo habla del militar y dictador español. Lo hace tras analizar el revuelo que han causado algunas de las primeras afirmaciones de las memorias del emérito Juan Carlos I, llamadas.