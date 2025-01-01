El Diario de Ana Frank ha sido retirado de algunas escuelas de Florida

Florida ya ha tenido "el mayor índice de prohibiciones de libros de todo el país este año, [y] sigue censurando el material de lectura en las escuelas": 4.561 casos de títulos prohibidos y en 33 distritos escolares. En mayo, el distrito escolar del condado de Hillsborough se vio obligado a retirar más de 600 libros, lo que costó al distrito 350.000 dólares. Entre los libros retirados figuran El Diario de Ana Frank y De qué están hechas las niñas de Elana K. Arnold.