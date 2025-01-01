edición general
El Diario de Ana Frank ha sido retirado de algunas escuelas de Florida

Florida ya ha tenido "el mayor índice de prohibiciones de libros de todo el país este año, [y] sigue censurando el material de lectura en las escuelas": 4.561 casos de títulos prohibidos y en 33 distritos escolares. En mayo, el distrito escolar del condado de Hillsborough se vio obligado a retirar más de 600 libros, lo que costó al distrito 350.000 dólares. Entre los libros retirados figuran El Diario de Ana Frank y De qué están hechas las niñas de Elana K. Arnold.

vicus. #1 vicus.
En La Florida florece la ignorancia, la impostura y la arrogancia.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 Mr Guantánamo y el grupo de odio de Moms of Liberty están desatados con las prohibiciones a libros
themarquesito #4 themarquesito
#2 No paran ni un momento Mr. Guantánamo y Klanned Karenhood
Milmariposas #6 Milmariposas
Lo que pasa en la tierra del naranjito es un crossover entre Farenheit 451 y El cuento de la criada. :roll:
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#6 no hables de libros que los censuran xD
Gry #7 Gry
Normal, no vaya a ser que los lectores se vean reflejados.

www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/como-reportar-a-una-persona-a-mig
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo *
Lo retirada del Diario de Ana Frank seguramente sea por la parte de sus "asuntos sexuales" (sic), o sea, no por cosas nazis, sino por mojigatería (o defensa de la moral infantil, ya según opiniones).
ostiayajoder #3 ostiayajoder *
Full Fascist Mode: ON

Pero bueno, se prohiben libros q hacen referencia al holocausto nancy para picar a los rojos, ya sabeis. Jajajajajajaja

Es solo bromis, jajajajajaja

Q podria salir mal?

En serio: el mundo se va a la mierda, la gente es retrasada mental... No soy capaz de asumir q sean tan subnormales los q justifican o minimizan estas cosas....

Es decir: no los nancys q las hacen, esos solo son basura, hablo de la gente q se deja arrastrar por la ola de ultraderechismo mundial sin ser tarados psicopatas...

Es increible.
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#3 DE HECHO

Ahora q ya he metido chapa os dugo pq me gusta la democracia y porque todos los q dicen q 'no todo el mundo debiera tener derecho a voto' me parece un PUTISIMO RETRASADO:

El hecho de q pueda votar todo el mundo hace, generalmente, q posturas como las de estos retrasados extremistas de la noticia no se coman ni un cagao: la mayoria de la gente suelen ser no-iluminados sino gente q se levanta pronto para ir a currar y tiene una familia q cuidar...

Me parece acojonante q se compre…   » ver todo el comentario
