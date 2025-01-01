El Diario de Ana Frank ha sido retirado de algunas escuelas de Florida

Florida ya ha tenido "el mayor índice de prohibiciones de libros de todo el país este año, [y] sigue censurando el material de lectura en las escuelas": 4.561 casos de títulos prohibidos y en 33 distritos escolares. En mayo, el distrito escolar del condado de Hillsborough se vio obligado a retirar más de 600 libros, lo que costó al distrito 350.000 dólares. Entre los libros retirados figuran El Diario de Ana Frank y De qué están hechas las niñas de Elana K. Arnold.
Pero bueno, se prohiben libros q hacen referencia al holocausto nancy para picar a los rojos, ya sabeis. Jajajajajajaja
Es solo bromis, jajajajajaja
Q podria salir mal?
En serio: el mundo se va a la mierda, la gente es retrasada mental... No soy capaz de asumir q sean tan subnormales los q justifican o minimizan estas cosas....
Es decir: no los nancys q las hacen, esos solo son basura, hablo de la gente q se deja arrastrar por la ola de ultraderechismo mundial sin ser tarados psicopatas...
Es increible.
Ahora q ya he metido chapa os dugo pq me gusta la democracia y porque todos los q dicen q 'no todo el mundo debiera tener derecho a voto' me parece un PUTISIMO RETRASADO:
El hecho de q pueda votar todo el mundo hace, generalmente, q posturas como las de estos retrasados extremistas de la noticia no se coman ni un cagao: la mayoria de la gente suelen ser no-iluminados sino gente q se levanta pronto para ir a currar y tiene una familia q cuidar...
