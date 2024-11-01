edición general
El diálogo que perdimos todos

¿Solo queremos participar en encuentros ideológicamente afines y en los que todos los participantes son de nuestra misma ideología y/o profesión, o es precisamente en aquellos lugares donde se cuestionan nuestras convicciones, fundamentadas en investigación, donde es más importante que la ejerzamos?

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
A mí me suena a tomadura de pelo, titular "la guerra que todos perdimos" teniendo de invitado al heredero de una familia que se enriqueció con el robo de propiedades y negocios de los que perdieron la guerra, como ocurrió en toda España.

No me parece que la evidente equidistancia de pie a un debate constructivo, ¿van a reconocer esos que dicen que "también perdieron" que no perdieron nada, que sus familias se beneficiaron a costa de los que sí perdieron todo? ¿Que por muy…   » ver todo el comentario
