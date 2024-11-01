El día que Pablo Casado desmontó a Alejo ‘Zendal’ Miranda: “¿Aquí hay quirófanos?”

En la que ha sido su semana de mayor exposición se recuerda su pasado como director de Infraestructuras de Ayuso y responsable del Hospital Isabel Zendal. El “meritorio” Alejo Miranda: de los sobresueldos del Zendal a su escaño por Cuenca. Alejo Joaquín Miranda, senador del PP, fue el encargado de interrogar a Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del caso Koldo celebrada el pasado jueves en la Cámara Alta. Su pasado político se remonta a la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid cuando era director general de.................