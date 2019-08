El día que la Guardia Civil vino a buscarme

Sí, me había equivocado en el día de inicio de las vacaciones, no era el lunes tras el puente de agosto, sino el martes; claro, tras varios meses doblando, triplicando y hasta cuadruplicando cupos, haciendo más guardias de las que me correspondían para sacar a algunos del atolladero sanitario en el que estamos, incluso teniendo que quedarme algún día tras 24 horas de guardia pasando consulta porque el médico que quedaba enfermó, pues se me fue el santo al cielo, pero podrían haber dicho que ya que estaba tan lejos me quedase, restándome un día"