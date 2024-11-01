edición general
El día que Feijóo cambió la solemnidad de Estado por apoyar a Ayuso sentado junto a una imputada en la ciudad donde nació Gürtel

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, podría haber estado junto al rey Felipe VI en la inauguración del curso judicial este viernes, pero elegía acompañar a la lideresa regional en Arganda del Rey, desde donde el partido de Madrid daba el pistoletazo de salida a la etapa post estival. Allí se sentaba nada menos que al lado de Ana Millán, bautizada como la ‘Santos Cerdán de la presidenta madrileña’ por el cargo de confianza que desempeña en el equipo de la lideresa regional.

| etiquetas: feijóo , ayuso , hombre de estado , imputados
mmlv #4 mmlv
Solo faltaba su amigo el narco
0 K 18
#3 guillersk *
¿ Apoyar a Ayuso?

Más bien esconderse tras su falda
0 K 11
#2 poxemita
El mal menor, imputada de regional vs imputado de champions.
0 K 10
oceanon3d #1 oceanon3d *
Con una imputada al lado y la Ayuso recordándole lo de Marcial.

Feijoo; solo los que tienes engañados son más tontos y patéticos que tú.
0 K 8

