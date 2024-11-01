edición general
El día a día del hortelano Koldo: «Tengo que plantar más kiwis»  

El exasesor de José Luis Ábalos aguarda su futuro judicial en Alicante, donde pasa las horas cultivando frutas tropicales y montando en bicicleta elíptica.

koldo garcía , kiwis , fruta de la pasión , pitayas
