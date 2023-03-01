Mañana 17 de marzo se celebrará el día del cómic en España. Mirando en mi bola de cristal, veo con bastante claridad lo que va a suceder: Algún político saldrá pletórico por televisión alabando nuestra pujante industria llena de talentos locales. Estamos en año de elecciones, así que cualquier medalla se queda pequeña. Hay que acumular méritos. Algún autor (o autora, por aquello de la paridad) que seguramente trabaja para editoriales extranjeras y que acumula éxitos y premios y al (o a la) que le va estupendamente, a diferencia del resto...