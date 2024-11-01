Le di acceso root a una IA. Así nació malaga.is

Un experto en ciberseguridad le dio acceso root a una IA y creó una web turística autónoma sobre Málaga: Bernardo Quintero, fundador de VirusTotal y responsable de seguridad en Google, relata cómo permitió a una IA administrar un servidor Linux con privilegios root para crear malaga.is, una web turística generada, desplegada y mantenida de forma casi autónoma.
| etiquetas: ia , gemini , málaga , antigravity
¿Dónde debería estar el límite entre automatización y supervisión humana? ¿Otra IA supervisando la web como producto y otra buscando fallos de seguridad y no haría falta siquiera supervisión humana?
¡Tiempos interesantes!