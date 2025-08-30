edición general
"Devolvernos a mi hijo con esquizofrenia a casa es el preludio de una muerte anunciada"

"Devolvernos a mi hijo con esquizofrenia a casa es el preludio de una muerte anunciada"

Lydia y su marido tienen miedo de la vuelta a casa de su hijo con esquizofrenia, que tiene decretado el ingreso en un centro de salud mental, pero volverá a vivir con ellos por falta de plazas. Ahora, Lydia espera con ansiedad la llamada de la psiquiatra de su hijo, que sabe que acabará por decirle que Héctor vuelve a casa, y esta vez no solo para un par de días. Un escenario que se le antoja una verdadera pesadilla porque su hijo, como parte de su trastorno, ha desarrollado fijación agresiva contra ella.

Mltfrtk #6 Mltfrtk
Es una enfermedad terrible, cuando oyen las voces es horroroso. Puede llevar a situaciones desastrosas. Las personas que conozcan a alguien con esquizofrenia sabrán de lo que hablo.
3
kinnikuman #7 kinnikuman
#5 Las competencias de salud mental las tienen las comunidades, el ministerio no pinta nada aquí. Para que sea víctima por viogen deben ser o haber sido pareja. Madre e hijo no tiene nada que ver con eso.
3
#11 Katos
#7 #2 #8 os veo muy preocupados por la salud de la madre, así me gusta.

Gracias por vuestro apoyo.
3
Sinfonico #14 Sinfonico
#5 #11 Y sigues rebozándote en la mierda y usando argumentitos de parvulario....hala, a tratar de engañar a otros que aquí no te ha colado
2
Trifasico #15 Trifasico *
#11 Joder, te acaba de dar en todo el hocico, y tu aun erre que erre, con mensajes cada vez mas decadentes. xD
Ten un poco de dignidad anda
2
kinnikuman #18 kinnikuman
#11 ¿Lo dice el que sólo entró a la noticia a echar mierda del gobierno y de la viogen? No proyectes en mí
0
#19 MisterSorb *
#11 en cambio a ti se te ve muy preocupado pero por ver si le pasa algo para que case con tu relato y puedas decir "os lo dije".

Y como te han dicho, las competencias son de la Comunidad Valenciana ¿Por qué no arremetes contra ellos también? Que son los que tienen que gestionar que haya una plaza en un centro de cuidados para que una persona con esquizofrenia y fijación agresiva a su madre no esté con ella.
0
neo1999 #10 neo1999
Lo que vive esa familia es un infierno en la tierra.
Si su hijo pasa de tomar la medicación en ese delicado estado de salud se convierte en una bomba de relojería.
Su hijo además es un hombre de 37 años.
Mi tío que en paz descanse tuvo la misma enfermedad y en su caso tampoco era una persona autosuficiente. Tuvo la inmensa suerte de cobrar una pensión de por vida con la que se pagaba la residencia y eso le garantizaba un control exaustivo de la medicación lo que le mantenía más o menos estable.
Durante un tiempo, de joven, vivió con mis padres y lo que pasaron fue duro, más aún estando al cargo de mis hermanos y yo.
1
autonomator #12 autonomator
Lo que observo me hace pensar que en no mucho tiempo (5 ó 10 años) las enfermedades mentales van a tener tal crecimiento y presencia en la sociedad moderna que va a ser un problema de dimensiones colosales.
0
silvano.jorge #3 silvano.jorge
Que le eche de casa y pida alejamiento, la gran mayoría de los esquizofrénicos no son agresivos.
0
#20 Luiskelele *
#3 éste en concreto si. Y lo saben. Y aun con todo le mandan a casa.
0
#17 tyrrelco
#13 Si no tiene competencias qué carajo quieres que haga. Ahí tienes a la Comunidad para pedir que se distribuyan los impuestos para poner más medios, cosa que no hacen o lo hacen solicitando los que no hay disponibles en toda Europa.
0
tusitala #16 tusitala
#13 De los impuestos puedes culpar al gobierno central y de la gestión de sanidad, educación y transportes a tu comunidad autónoma. Creo que es sano averiguar quién toma las decisiones políticas.
0
#8 MisterSorb
#5 y tú eres de los que muerde la uña del dedo mientras grita "viogen!"
0
Sinfonico #2 Sinfonico *
#1 Aprovechas cualquier charco de mierda para rebozarte xD
Pocos argumentos más patéticos y desafortunados he visto
13
#5 Katos
#2 será que hay cierto ministerio que no hace lo mismo para sobrevivir.

Tu eres de lo de mirar el dedo cuando el problema no es ese, ¿verdad?.

Tu ves sumando una muerta más por viogen. Que es lo que defiendes.
Yo preferiría que esta mujer viviera fijate.
5
#4 Leon_Bocanegra
Desde la Conselleria de Servicios Sociales explican que el problema es la falta de plazas en recursos especializados en salud mental, algo que consideran un problema heredado porque, dicen, el Consell del Botànic no introdujo plazas nuevas en ocho años


Pero estos hijos de puta es que solo saben echar balones fuera?
Claro que viendo comentarios como #1 es normal que actúen así. Si sus votantes tragan con todo y encima les defienden con argumentos de mierda como ese.
5
tusitala #9 tusitala
#1 Sanidad, educación y transportes dependen de las Comunidades autónomas. Cada una verá si gestiona bien o mal todos esos impuestos.
1
#13 Katos
#9 es genial, consigues la mayor recaudación de la historia y no puedes cricitar al gobierno nacional por las competencias.

Pues nada. Es la mejor protección posible. Gestión nefasta de todos, más ingresos que nunca y aquí no pasa nada.
0

