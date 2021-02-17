·
La deuda pública deja atrás sus máximos históricos al reducirse en julio hasta 1,68 billones y situarse en el 102,3% del PIB
El pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas venía de dispararse en junio por encima de 1,69 billones de euros, el 103,4% del PIB
|
deuda pública
,
reduce
#1
fareway
Acabo de enviar 20 botellas de Iberogast a Génova 13. De nada.
2
K
44
#2
Dragstat
Hemeroteca 17/02/2021:
"La deuda pública de España se disparó en 122.439 millones en 2020 y alcanza el 117,1% del PIB, máximos de 118 años"
www.meneame.net/story/deuda-publica-espana-disparo-122-439-millones-20
0
K
19
