La deuda pública deja atrás sus máximos históricos al reducirse en julio hasta 1,68 billones y situarse en el 102,3% del PIB

El pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas venía de dispararse en junio por encima de 1,69 billones de euros, el 103,4% del PIB

fareway
Acabo de enviar 20 botellas de Iberogast a Génova 13. De nada.
Dragstat
Hemeroteca 17/02/2021:

"La deuda pública de España se disparó en 122.439 millones en 2020 y alcanza el 117,1% del PIB, máximos de 118 años"

www.meneame.net/story/deuda-publica-espana-disparo-122-439-millones-20
