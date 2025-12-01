edición general
La deuda pendiente de España con las hijas e hijos de inmigrantes

Aunque esta generación ya haya nacido en España, no tiene las mismas oportunidades que los autóctonos y sigue arrastrando la desigualdad de sus padres. Los estudios sobre integración muestran que el origen nacional sigue influyendo en la inserción laboral de los progenitores y en las trayectorias educativas de sus hijos e hijas. En cuanto a las trayectorias educativas, se rompe un mito que había calado en España: que las segundas generaciones tenderían a asemejarse en logros educativos a la población autóctona.

Pertinax #1 Pertinax *
Menuda chorrada. Los servicios que ofrece el Estado al hijo nacido en España de un inmigrante son exactamente los mismos que los que recibe el hijo de un español de toda la vida. No se les debe nada que no se deba también al resto.
Top_Banana #4 Top_Banana
#1 En este contexto, llama la atención la escasa prioridad que reciben los planes de integración –competencia de las comunidades autónomas–, de los cuales solo cuatro han sido actualizados; el resto se ha quedado desfasado. Y solo tres comunidades han puesto en marcha estrategias específicas contra el racismo y la xenofobia.

Otro indicador de esta falta de atención es la congelación de los fondos para acogida. Desde la crisis financiera de 2010, el fondo estatal para políticas de integración permanece inactivo, lo que ha dejado un vacío en el apoyo a iniciativas locales, que son las administraciones más cercanas para actuar.

No son chorradas, son estadísticas que dicen que algo falla.
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
#1 Hay que ser muy, muy ignorante, para pensar que el hecho de tener padres inmigrantes no te pone unas cuantas casillas por detrás.

Desde tener un nivel de formación medio familiar mucho menor hasta muchos problemas con la administración derivados de no manejar el idioma al 100% pasando por tener una red de apoyo familiar mucho más precaria, una familia inmigrante muy difícilmente puede garantizar para sus hijos el mismo nivel de aprovechamiento que una familia de españoles.

Te lo dice uno…   » ver todo el comentario
Pertinax #7 Pertinax *
#5 Para lo que hay que ser muy, pero muy ignorante, es para afirmar que yo haya dicho que el pertenecer a una familia inmigrante (y con pocos recursos) no signifique, de inicio, un hándicap importante.

Lo que yo he dicho, es que ese hecho evidente, no significa que un Estado deba nada a esa familia, más que mismas oportunidades que al resto de sus habitantes. Y el hecho es que en España eso es así, te guste o no. El punto de partida inferior no implica ninguna deuda; muy al contrario,…   » ver todo el comentario
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
#7 más que mismas oportunidades que al resto de sus habitantes

Las mismas oportunidades no se traducen por "soy iguales ante la ley".

No respondo al resto de sandeces de tu comentario porque no quiero pasarme el fin de semana con un strike.

#8 Yo no soy hijo de inmigrantes. Esa comprensión lectora, jovencito.

#10 Ah, espera, un caso que va en contra de lo que dicen las estadísticas. Las estadísticas están mal, obviamente.

Y así, amigos, es como 'funciona' un cerebro de derechas.
DrEvil #12 DrEvil
#11 Pues tus hipotéticos hijos, al final viene siendo lo mismo: ¿Qué se debe?
CerdoJusticiero #13 CerdoJusticiero
#12 Veo que escribir tampoco es lo tuyo.
DrEvil #15 DrEvil
#13 Vaya, evasivas... luego vendrá rebuscar en el perfil, a ver si es suficientemente reciente.
En vista de que no recurriremos al insulto, al ad hominem, a la proyección, llamaremos a la censura... lo que sea para que no se vea que no tienes razón. Siempre el mismo plan.
DrEvil #8 DrEvil
#5 ¿Entonces cuánto te deben los alemanes?
plutanasio #10 plutanasio
#5 Pues justo mi ex, boliviana, sus padres llegaron con una mano delante y otra detrás, y se mataron a currar, mi ex se quedó, pero su hermana fue a la universidad, estudió inglés y alemán y ahora es ingeniera por allí. Todo en colegios, institutos y universidades públicas, y conozco más casos y no veo eso de ponerte unas cuantas casillas por detrás.
Andreham #2 Andreham
La única deuda pendiente es dejar de considerarlos no españoles porque sus padres no lo son.
maxxcan #3 maxxcan
Efectivamente cualquier persona nacida en España es española y punto. No hay mas que hablar. Lo de los 8 apellidos es una pelicula.
DrEvil #6 DrEvil
Vamos a imaginar una situación idílica: yo busco un trabajo en Austria, me contratan y voy para allá. Sin saltarme ninguna norma, siguiendo todos los reglamentos. Me dan permiso para quedarme, me dan permiso para trabajar allí, una vida que prefiero a la que tenía en mi tierra, me permiten usar todos los servicios por los que sus habitantes han luchado durante generaciones: su sanidad, su educación, etc.

Entonces tengo un hijo. Nos dejan quedarnos allí como si fuésemos nativos, ¿y su sociedad…   » ver todo el comentario
bigmat #9 bigmat
Menuda chorrada. Los hijos de inmigrantes (yo lo soy) se les dan las mismas oportunidades e incluso en ocasiones más.

El tema es simple, muchos padres inmigrantes tienen bajo o nulo nivel educativo y no les inculcan a sus hijos la importancia de estudiar, o les parece suficiente un nivel básico o un ciclo de grado medio. Aun así suelen alcanzar mayor nivel del que tienen sus padres.

Luego a nivel profesional, un autóctono tiene de nacimiento una red social amplia de familiares, amigos, amigos de familiares y otros lazo sociales que hace más fácil encontrar mas y mejores ofertas de empleo; cosa que los hijos de inmigrantes tienen más limitada.
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
Pues una cosa que estoy viendo en RRSS muchisimos, por no decir casi todos, de gente que ha venido de latam hacia aca que no les gusta esto, unas quejas...hace poco no se que paso en Valencia que por alli en latam, en colombia o venezuela por alli, algo de unas velas que ponen como el 7 de diciembre, y un berrinche...que nos falta gente, si, aunque en mi opinion no tanta, y que si no esta tan a gusto pues deberiamos solucionar eso para que vienieran los que si de verdad quieren, aqui no queremos a nadie obligado, y esto de los hijos de, es un sintoma de esa especie de soberbia mal entendida
