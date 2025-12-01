La deuda pendiente de España con las hijas e hijos de inmigrantes

Aunque esta generación ya haya nacido en España, no tiene las mismas oportunidades que los autóctonos y sigue arrastrando la desigualdad de sus padres. Los estudios sobre integración muestran que el origen nacional sigue influyendo en la inserción laboral de los progenitores y en las trayectorias educativas de sus hijos e hijas. En cuanto a las trayectorias educativas, se rompe un mito que había calado en España: que las segundas generaciones tenderían a asemejarse en logros educativos a la población autóctona.
Otro indicador de esta falta de atención es la congelación de los fondos para acogida. Desde la crisis financiera de 2010, el fondo estatal para políticas de integración permanece inactivo, lo que ha dejado un vacío en el apoyo a iniciativas locales, que son las administraciones más cercanas para actuar.
No son chorradas, son estadísticas que dicen que algo falla.
Desde tener un nivel de formación medio familiar mucho menor hasta muchos problemas con la administración derivados de no manejar el idioma al 100% pasando por tener una red de apoyo familiar mucho más precaria, una familia inmigrante muy difícilmente puede garantizar para sus hijos el mismo nivel de aprovechamiento que una familia de españoles.
Las mismas oportunidades no se traducen por "soy iguales ante la ley".
El tema es simple, muchos padres inmigrantes tienen bajo o nulo nivel educativo y no les inculcan a sus hijos la importancia de estudiar, o les parece suficiente un nivel básico o un ciclo de grado medio. Aun así suelen alcanzar mayor nivel del que tienen sus padres.
Luego a nivel profesional, un autóctono tiene de nacimiento una red social amplia de familiares, amigos, amigos de familiares y otros lazo sociales que hace más fácil encontrar mas y mejores ofertas de empleo; cosa que los hijos de inmigrantes tienen más limitada.