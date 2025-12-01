La deuda pendiente de España con las hijas e hijos de inmigrantes

Aunque esta generación ya haya nacido en España, no tiene las mismas oportunidades que los autóctonos y sigue arrastrando la desigualdad de sus padres. Los estudios sobre integración muestran que el origen nacional sigue influyendo en la inserción laboral de los progenitores y en las trayectorias educativas de sus hijos e hijas. En cuanto a las trayectorias educativas, se rompe un mito que había calado en España: que las segundas generaciones tenderían a asemejarse en logros educativos a la población autóctona.