Deuda para pagar deuda: Caputo arregló un préstamo de USD 3.000 millones con seis países

El Gobierno argentino comandado por el presidente Javier Milei y su mano derecha, el ministro de Economía Luis Caputo concretó un nuevo préstamo internacional de 3.000 millones de dólares para hacer frente a un vencimiento de deuda de 4.200 millones que debía ser saldado este viernes.
Cuestión más relevante es si al final las cuentas acaban con déficit o superávit. Que lo segundo es un rara avis mundial.
"Según el comunicado oficial del BCRA, la transacción se realizó con "seis bancos internacionales", bajo una tasa de interés equivalente al índice SOFR más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica un costo anual del 7,4%. "
(Añado) El tipo de interes que pagaban los bonos que han sido sustituidos por estos era de +-1%.
Los bonos son de hace varios años, cuando la prima era menor, con las políticas de anteriores gobiernos la prima se disparó, en 2016-2018 la prima estaba en torno a 400 puntos y después llegó a estar (excluyendo el pico de pandemia) en 2800 puntos en 2023.
Con el gobierno de Milei la prima actualmente está algo debajo de 600, pero sigue siendo mayor que la de hace varios años. Unas cuentas como las de Argentina no se sanean en 2 años.
Pero en principio tienen superávit, y su deuda no crecerá, así que compensarán pagando menos intereses y demás.
- Argentina no puede acudir a los mercados internacionales a emitir deuda. Igual que los anteriores gobiernos.
- Argentina ha tenido que acudir a la banca privada internacional pagando un sobrecoste extra sobre sus propios tipos de interes.
Cito: "Ahora que Toto volvió al poder, recurre nuevamente a herramientas financieras que comprometen el futuro. Este ciclo interminable de endeudamiento termina generando un incremento en los costos financieros que recaen directamente sobre las próximas generaciones."
Y a saber que ha puesto Argentina como "garantia de pago"...
Ojalá siga así y le siga yendo bien a los argentinos.
España tiene ahora mismo una deuda de 1.700.000 millones de euros. Con un vencimiento a 5 años, pongamos, cada mes España tiene que hacer un rollover de 30.000 millones de euros. Es decir, cada mes España pide 30.000 millones de euros de deuda para pagar deuda. Todos los meses.
Es decir, la "noticia" sobre Argentina es algo que ocurre en España... cada tres dias.
Obviamente, los estados no operan con efectivo si no con crédito porque no sería efectivo, pero lo que hacen cuando la economía está más o menos saneada es pagar productos y servicios ... que se pagan con un crédito. La siguiente partida de productos y servicios se hace igual ... simplemente dilatas los pagos ¿es más caro? Sí, pero es más rápido.
Argentina no compra nada, no da ningún servicio .. simplemente debe dinero y pide prestado para pagar el crédito anterior.