La deuda y las cucarachas [en]

El Financial Times lo resume: "Los mercados de valores de EEUU se benefician del auge de la IA y de la tregua arancelaria para impulsar una racha de gananacias de 6 meses haciendo que el S&P 500 y Nasdaq registren la sucesión de ganancias mensuales más largas en años". El FT señala que los mercados de valores estadounidenses han experimentado su racha de ganancias mensuales más larga en cuatro años, en la medida en que el auge de la IA, la caída de las tasas de interés y las medidas arancelarias de Donald Trump han marcado el camino.