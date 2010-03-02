edición general
Detonación metafísica

Según la doctrina, cuando el sacerdote consagra la hostia y el vino, aquella se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y este en su sangre. No metafóricamente, no simbólicamente, no: de forma literal. Una operación ontológica de primer orden, un cambio radical de sustancia. Pero entras en una iglesia y lo que ves es un hombre en casulla con gesto cansado, unos monaguillos distraídos y un puñado de fieles pensando en la lista compra. Visible en modo lector

#3 ombresaco
Eso es exactamente lo que se celebra el dÍa del Corpus Christi... Si los católicos supieran exactamente en qué consisten sus creencias...
mahuer #10 mahuer
#3 Y si supieran que la eucaristía es una copia del rito a Baco, comiendo carne y sangre...
subterraneosmx.wordpress.com/2010/03/02/carnaval-y-bacanal/
javierchiclana #4 javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo"  media
javierchiclana #5 javierchiclana
#0 En "modo lectura" sólo se lee un párrafo:  media
wata #7 wata *
Lo de comer carne y beber sangre se lo dije una vez a una ultracatólica y casi se desmaya.
Ni ellos creen realmente lo que profesan.
Más o menos lo mismo les decía a mis hijas cuando íbamos al super y había conejos en la carnicería. "Mira un cadáver de conejo". La gente me miraba mal.
#8 ombresaco
#7 eso es que prefieren los conejos vivos ;)
Dragstat #9 Dragstat
#7 las religiones no tienen nada que ver con la lógica, justo lo contrario, permiten a la gente no tener que pensar, simplemente hay que seguir al rebaño según las ordenes del pastor.
Asimismov #1 Asimismov
¡Canibalismooooo!
#2 LaMinaEnMiPuerta
El cuerpo de cristo sabe a rancio.
#6 imaginateca
¿En serio Juan José Millás ha escrito este texto, propio de un adolescente de bachillerato, con la que está cayendo? ¿Un viernes de operación salida de Navidad?

Es que me esperaba algo, por lo menos, mínimamente elaborado. Algún pensamiento o algún punto de vista diferencial. No sé, algo.
