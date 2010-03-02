Detonación metafísica

Según la doctrina, cuando el sacerdote consagra la hostia y el vino, aquella se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y este en su sangre. No metafóricamente, no simbólicamente, no: de forma literal. Una operación ontológica de primer orden, un cambio radical de sustancia. Pero entras en una iglesia y lo que ves es un hombre en casulla con gesto cansado, unos monaguillos distraídos y un puñado de fieles pensando en la lista compra. Visible en modo lector
Ni ellos creen realmente lo que profesan.
Más o menos lo mismo les decía a mis hijas cuando íbamos al super y había conejos en la carnicería. "Mira un cadáver de conejo". La gente me miraba mal.
Es que me esperaba algo, por lo menos, mínimamente elaborado. Algún pensamiento o algún punto de vista diferencial. No sé, algo.