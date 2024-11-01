·
16
meneos
45
clics
Detienen a un sacerdote de la Archidiócesis de Toledo de vacaciones en Torremolinos: llevaba cocaína rosa
El religioso, con una cantidad de droga que excedía lo que puede destinarse al consumo, ya ha sido apartado del ejercicio del ministerio y de su oficio
|
etiquetas
:
cura
,
sacerdote
,
vacaciones
,
cocaína
,
rosa
#2
fareway
Donde quiera que va, se pone como un Cristo.
3
K
57
#1
Malaguita
Esta gente le mete a todo. Culo veo culo quiero, como con los monaguillos.
2
K
37
#5
surco
*
#1
A ver, que no os enteráis, lo ha hecho por fe. O no dice el evangelio que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que que entre un rico en el reino de los cielos??? Pues tendrá que hacerse camello para ir al cielo, vamos digo yo.
0
K
11
#4
Milmariposas
*
Ya nada me sorprende de esta secta: pedofilia, orgías, redes sociales para "socializar" para conseguir sexo ocasional, drogas, chanchullos...
1
K
27
#3
ExLibris
y todos/as nos preguntamos...y entre niño y niña, ¿vendía coca, discretamente, en el confesionario?
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
