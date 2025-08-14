·
15
meneos
37
clics
Detienen al presunto autor de los seis incendios forestales registrados este verano en Teba (Málaga)
Los sucesos se produjeron entre los días 19 de julio y 3 de agosto, quemándose una superficie de unas 4 hectáreas.
|
etiquetas
:
detención
,
pirómano
,
teba
,
málaga
,
iiff
relacionadas
#1
efectogamonal
Todo son palos en las ruedas para la realización del trabajo de los bbff, vaya tela
0
K
20
#3
omega7767
condena, limpieza de monte y matorral hasta que compense dos veces el gasto de apagar los incendios, el mantenimiento de los bosques quemados y repoblarlos.
0
K
10
#2
CharlesBrowson
lavativa de napalm
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
