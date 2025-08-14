edición general
15 meneos
37 clics
Detienen al presunto autor de los seis incendios forestales registrados este verano en Teba (Málaga)

Detienen al presunto autor de los seis incendios forestales registrados este verano en Teba (Málaga)

Los sucesos se produjeron entre los días 19 de julio y 3 de agosto, quemándose una superficie de unas 4 hectáreas.

| etiquetas: detención , pirómano , teba , málaga , iiff
12 3 0 K 150 actualidad
3 comentarios
12 3 0 K 150 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal
Todo son palos en las ruedas para la realización del trabajo de los bbff, vaya tela {0x1f525}
0 K 20
#3 omega7767
condena, limpieza de monte y matorral hasta que compense dos veces el gasto de apagar los incendios, el mantenimiento de los bosques quemados y repoblarlos.
0 K 10
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
lavativa de napalm
0 K 8

menéame