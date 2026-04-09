Detienen a un polaco tras una investigación encubierta de la CNN sobre redes de violaciones en línea (Eng)

La detención se produce tras una investigación encubierta de la CNN sobre redes en línea en las que unos hombres enseñan a otros cómo drogar y violar a sus parejas. Los medios de comunicación polacos han identificado al detenido como «Piotr», el seudónimo que se le dio al ciudadano polaco protagonista de la investigación. Las autoridades polacas han detenido a un hombre en relación con la presunta violación de una «víctima inconsciente» que fue grabada y difundida en Internet, según informó este jueves la Fiscalía del Distrito de Lublin.