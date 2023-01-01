edición general
Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas

Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas

La sospechosa supuestamente se sentó en un banco junto a la víctima y trató de ganarse su confianza

mund4y4 #6 mund4y4
#5 joder. Y tu voto vale lo mismo que el mío. :wall: :wall: :wall:
#7 DatosOMientes
#6 ¡Ay! Que hay datos que nos gustan y datos que no. Qué tragedia.
mund4y4 #8 mund4y4
#7 No sabes leer una estadística y me hablas a mí de datos que gustan y datos que no xD xD
#1 DatosOMientes
En una noticia anterior, alguien intentaba criminalizar a los extranjeros en general, diciendo eso de "¿come jamón?" y alguien respondió que eso le daba igual, que lo importante es que SIEMPRE eran hombres.

Que alguien se lo explique a esta pobre niña.
#5 DatosOMientes
#3 Ya veo. También veo que los responsables fueron un 37.3% de extranjeros y un 62.7% de españoles.
A 1 de enero de 2024 (el informe que pasas es de 2023), España contaba con un 13.4% de extranjeros.
Los datos, que no mienten.
shinjikari #9 shinjikari
#5 Puedes mover la portería todo lo que tu quieras, que el 93% de los delitos contra la libertad sexual los cometen hombres.
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#1 Cuando una persona ha mordido a un perro suele ser noticia, sí.
#2 Sammy_Jankis
Además con numerosos antecedentes...
