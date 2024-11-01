Detienen a un falso representante deportivo por abusos sexuales y corrupción de 61 menores en Las Palmas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente actuaba como falso representante deportivo, lo que aprovechó para la comisión de graves delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, ascendiendo a 61 las víctimas, todas menores de edad, en Las Palmas. La investigación, bautizada como "Fake manager", ha identificado a 61 víctimas que no habían formalizado denuncia antes, habiendo el detenido mantenido relaciones íntimas con algunas de ellas en ciertos casos.
| etiquetas: fake manager , abuso sexual , las palmas , menores