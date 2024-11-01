edición general
Detienen a un falso representante deportivo por abusos sexuales y corrupción de 61 menores en Las Palmas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que presuntamente actuaba como falso representante deportivo, lo que aprovechó para la comisión de graves delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, ascendiendo a 61 las víctimas, todas menores de edad, en Las Palmas. La investigación, bautizada como "Fake manager", ha identificado a 61 víctimas que no habían formalizado denuncia antes, habiendo el detenido mantenido relaciones íntimas con algunas de ellas en ciertos casos.

Battlestar #1 Battlestar
De estos casos lo que siempre sorprende es el "volumen". Quiero decir, tu entiendes que se lo ha podido hacer a 2, 3 quizás y apañársela para que no lo pillaran hasta, ahora, pero 61?! Y en las Palmas, que tampoco es que digas que fuera moviéndose por varios países o_o
