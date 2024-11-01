Detienen en el Cercanías de Málaga al agresor sexual de una menor, tras ser reconocido por la madre de la joven

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 28 años tras ser localizado por la madre de una menor que, una semana antes, había denunciado tocamientos por parte de ese mismo varón durante un trayecto en el tren de Cercanías entre Málaga y Pizarra, según confirmaron fuentes policiales.La mujer, que viajaba en la mañana de este lunes 25 de agosto en el mismo convoy, reconoció de inmediato al individuo al que su hija había señalado como autor de la supuesta agresión sexual. Para asegurarse, le hizo discretamente una fotografía
