Los autores se desplazaban constantemente por diversas provincias por tratarse de profesionales del mundo de la feria. Detienen a 4 personas por su presunta implicación en dos asesinatos cometidos en Casarrubios del Monte en 2023. La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a los que se les atribuyen dos asesinatos perpetrados en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo) en el año 2023. En el registro practicado los agentes han intervenido un arma corta de fuego ilegal, municionada y dispuesta para su uso inmediato.