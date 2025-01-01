edición general
Detenidos tres hombres en Palma por asaltar a un joven en la vía pública para robarle

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo, día 17 de agosto, en Palma, a tres hombres, de origen argelino, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, por asaltar a un joven en la vía pública para robarle. El joven informó que, durante el forcejeo, los individuos que se le acercaron por la espalada portaban palos o barras metálicas y, dado que no soltaba sus pertenencias, comenzaron a propinarle golpes. Durante la agresión, el joven observó como uno de sus agresores logró abrir su bandolera y sust

Supercinexin #2 Supercinexin
Sabemos que son moros porque lo pone instantáneamente en la entradilla de la noticia.

Cuando los atracadores son kinkis nacionales, la nacionalidad se oculta por sistema.
3 K 40
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
#2 Bueno, eso no es del todo cierto, hay noticias en las que se dice y otras en las que se oculta, nacionales y extranjeros.

Yo creo que la buena práctica periodística requiere que siempre se incluyan los datos, a veces incluso irrelevantes (era fontanero!) porque todo dato enriquece el relato. Los sesgos ya los pondrá el lector (malditos fontaneros) :-D
3 K 34
DrEvil #4 DrEvil *
Esto se tiene que acabar. Hay que dar más abrazos, hacer gritos silenciosos, batucadas, talleres de reiki, o lo que sea, pero algo efectivo y rápido.

Sino al final va a haber fachas que concluyan que importar gente problemática es un riesgo, y van a pedir que se controle quien viene y quien no.
Y eso sí que no se puede tolerar.
4 K 27
Kantinero #11 Kantinero
#5 pues que se vuelvan a su cultura
1 K 19
#3 dasu
No son delincuentes por ser moros. Es porque son pobres. El que solamente los pobres que son moros sean los delincuentes es un caso aislado.
5 K 19
#5 Katos *
#3 ahora te pones a ver índices de robos en determinados países en comparación con otros y se te pasa la pobreza.

La delincuencia está relacionada con la diferencia económica de los habitantes.

Si en un país son todos igual de pobres o igual de ricos hay menos robos.

El problema es al exponer gente con determinada cultura a otra zona donde no es su cultura.
0 K 6
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#3 Lo de usar la violencia no es por ser pobres, sino porque son unos hijos de puta
Y no me lo parecen por ser extranjeros: Hay hijos de puta españoles también
2 K 26
#10 dasu
#9 Hay hijos de puta españoles también

Sí, pero mira las estadísticas y ten en cuenta los tipos de españoles que se cuentan ahí.
1 K 10
#12 Perrota *
#3 Yo creo que el debate es algo más profundo. En muchas regiones de España tenemos inmigrantes con bajo poder adquisitivo, pobres, pero no hay los niveles de delincuencia y violencia que vemos en zonas como Madrid, Barcelona o el levante. La diferencia es que en otras zonas suelen ser inmigrantes de origen latino, mejor integrados, que los magrebíes. Estos parecen seguir un patrón de mayor índice de criminalidad que el resto de inmigrantes.

Yo vivo en Galicia, apenas hay inmigrantes magrebíes, y eso se nota. Latinos hay a montones. Muchísimos, sobre todo desde la pandemia. Las cifras de criminalidad siguen bajando.
1 K 16
Carnedegato #13 Carnedegato
#12 Exponer datos objetivos puede causar strikes, cuidado.
0 K 6
andran #14 andran
#3 No creo que al que roben sea a Amancio Ortega o Juan Roig. Hay mucha gente que es pobre y no es delincuente, posiblemente el agredido.
Muchos son delincuentes porque saben en que liga están jugando y lo barato que sale.
0 K 9
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
otro dia mas
1 K 15
#1 Leon_Bocanegra
Esto en los 80 pintaba a caso aislado por haberles fallado como sociedad y no respetar sus costumbres. Evidentemente la culpa es del agredido por no hacer autocrítica.
1 K 14
Carnedegato #8 Carnedegato
Sabemos que son moros, sin más, lo ponga o no la noticia, porque sabemos de estadística y probabilidad.
1 K 12
Carnedegato #7 Carnedegato
Y por cosas como esta necesitamos un control de fronteras ferreo. No podemos dejar que cualquiera entre por la costa sin identificar, procedente de culturas medievales y tengamos que acogerles con el dinero de todos porque patatas.
1 K 12

