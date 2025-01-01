Detenidos tres hombres en Palma por asaltar a un joven en la vía pública para robarle

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo, día 17 de agosto, en Palma, a tres hombres, de origen argelino, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, por asaltar a un joven en la vía pública para robarle. El joven informó que, durante el forcejeo, los individuos que se le acercaron por la espalada portaban palos o barras metálicas y, dado que no soltaba sus pertenencias, comenzaron a propinarle golpes. Durante la agresión, el joven observó como uno de sus agresores logró abrir su bandolera y sust
| etiquetas: palma , detenido , agresion , robo , policia , argelino
Cuando los atracadores son kinkis nacionales, la nacionalidad se oculta por sistema.
Yo creo que la buena práctica periodística requiere que siempre se incluyan los datos, a veces incluso irrelevantes (era fontanero!) porque todo dato enriquece el relato. Los sesgos ya los pondrá el lector (malditos fontaneros)
Sino al final va a haber fachas que concluyan que importar gente problemática es un riesgo, y van a pedir que se controle quien viene y quien no.
Y eso sí que no se puede tolerar.
La delincuencia está relacionada con la diferencia económica de los habitantes.
Si en un país son todos igual de pobres o igual de ricos hay menos robos.
El problema es al exponer gente con determinada cultura a otra zona donde no es su cultura.
Y no me lo parecen por ser extranjeros: Hay hijos de puta españoles también
Sí, pero mira las estadísticas y ten en cuenta los tipos de españoles que se cuentan ahí.
Yo vivo en Galicia, apenas hay inmigrantes magrebíes, y eso se nota. Latinos hay a montones. Muchísimos, sobre todo desde la pandemia. Las cifras de criminalidad siguen bajando.
Muchos son delincuentes porque saben en que liga están jugando y lo barato que sale.