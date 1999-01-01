edición general
Detenidos tres hombres de un grupo de extrema derecha alemán sospechoso de tramar un golpe de Estado

Tres hombres fueron detenidos el jueves en Baviera en el marco de una investigación del grupo de extrema derecha Reichsbürger, sospechoso de conspirar para derrocar por la fuerza al anterior Gobierno alemán y el orden constitucional, según informó la fiscalía de Múnich. El movimiento Reichsbürger ("Ciudadanos del Reich") rechaza la democracia alemana moderna al considerarla ilegítima y sus seguidores sostienen que son ciudadanos de una monarquía que perduró tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, a pesar de su abolición

3 comentarios
¿Quién se cree que alguien está pensando cometer un golpe de estado en Alemania en pleno siglo XXI? Qué apoyos iba a tener eso tanto internos como externos? Solo un grupo de tarados podría pensar algo así. No durarían ni un par de horas ahí.
#2 Verdaderofalso
#1 tarados conspiracionistas amantes de Qanon, que poseen un buen número de armas legales e ilegales, que aumentan su número mes tras mes, que tienen miembros entre las ffss, pueblos propios al margen de la ley y que en el intento de asalto al Bundestag tenían una lista de médicos, jueces y políticos para ser asesinados si llegaban a conseguirlo.

Peligroso son
#3 Narmer
#1 Yo tampoco pensé que Putin tendría la osadía de entrar en Ucrania e iniciar una guerra en Europa en pleno siglo XXI y ahí estamos.

Estas cosas mejor decapitarlas antes de que crezcan más. Y también hay que buscar el motivo por el que crecen estos grupos de ultraderecha y tratar el problema de raíz. No vale con decir que son una panda de tarados y mirar para otro lado.
