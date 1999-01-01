Detenidos tres hombres de un grupo de extrema derecha alemán sospechoso de tramar un golpe de Estado

Tres hombres fueron detenidos el jueves en Baviera en el marco de una investigación del grupo de extrema derecha Reichsbürger, sospechoso de conspirar para derrocar por la fuerza al anterior Gobierno alemán y el orden constitucional, según informó la fiscalía de Múnich. El movimiento Reichsbürger ("Ciudadanos del Reich") rechaza la democracia alemana moderna al considerarla ilegítima y sus seguidores sostienen que son ciudadanos de una monarquía que perduró tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, a pesar de su abolición