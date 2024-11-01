Detenidos los padres por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses. El suceso se ha producido en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado. Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble. Los efectivos policiales y sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del menor.