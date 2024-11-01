Detenidos los líderes de una red que creaba miles de tarjetas SIM falsas

Esta operación, nombrada como 'SIMCARTEL', también ha supuesto el arresto de otros dos sospechosos, la incautación de 1.200 dispositivos SIM BOX y 40.000 tarjetas SIM activas. Se calcula que la red criminal habría cometido ciberfraude, dejando más de 1.700 víctimas individuales en Austria y 1.500 en Letonia, con unas pérdidas económicas que alcanzarían varios millones de euros. Solo en Austria estas llegarían a los 4,5 millones de euros y a 420.000 euros en el país báltico.