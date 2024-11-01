Detenidos dos menores del centro de Hortaleza por lesiones a educadores tras intento de fuga

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos menores del centro de acogida de Hortaleza por amenazas y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga, han informado a Europa Press fuentes policiales. El incidente se produjo ayer sobre las 10.27 horas cuando tres internos de origen marroquí trataron de fugarse del centro, ubicado en la calle Valdetorres del Jarama. Una vez descubiertos, se inició una pelea entre los menores, educadores y vigilantes.