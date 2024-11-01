Detenidos cuatro militares de Israel por dejar atrás a un efectivo que se durmió durante una operación en Cisjordania

Las fuerzas de seguridad israelíes han detenido este lunes a cuatro militares por haber dejado a un compañero de brigada atrás "de forma accidental" durante una operación llevada a cabo la semana pasada en la localidad de Qabatiya, en Cisjordania. El Ejército, que ha descrito lo sucedido como un "grave incidente", ha indicado que el militar en cuestión fue "abandonado" en un edificio tras haberse quedado dormido. Después de 40 minutos, el militar se reunió con el resto de los efectivos en otro inmueble.
| etiquetas: militares , cisjordania , israel