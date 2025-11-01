Detenido un varón en Sarriguren por una agresión sexual a una menor de edad

La Policía Municipal del Valle de Egüés, en colaboración con la Policía Foral, ha detenido este sábado a un varón como autor de una supuesta agresión sexual (violación) a una menor de edad, hija de su pareja sentimental, en un domicilio de Sarriguren. Los hechos investigados ocurrieron en la vivienda en la que conviven el hombre detenido junto con la madre de la menor supuestamente agredida sexualmente, y la hija de esta. Agentes del Cuerpo local se desplazaron hasta la calle Bardenas Reales a primera hora de la tarde y arrestaron al varón, de