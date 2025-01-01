Detenido un trabajador de extinción de incendios por provocar "por intereses laborales" el fuego de Cuevas del Valle (Ávila)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó cerca de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila). El arrestado confesó a los agentes haber provocado el fuego. Según explican fuentes de la investigación, las pesquisas apuntan a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado dicho..