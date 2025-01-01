edición general
Detenido un trabajador de extinción de incendios por provocar "por intereses laborales" el fuego de Cuevas del Valle (Ávila)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado que arrasó cerca de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila). El arrestado confesó a los agentes haber provocado el fuego. Según explican fuentes de la investigación, las pesquisas apuntan a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado dicho..

janatxan #4 janatxan
Las personas que se dedican a la extinción de incendios forestales deberían llevar una tobillera de geolocalización durante toda la temporada, no es el primero ni será el último caso del estilo...
reivaj01 #5 reivaj01
#4 Si hubiera estado contratado toda la temporada, no haría falta la tobillera ya que no hubiese incendiado nada.
janatxan #6 janatxan
#5 ¿justificas que queme el monte porque no esta de acuerdo con sus condiciones laborales?
reivaj01 #7 reivaj01 *
#6 No, cíñete a lo que he escrito.
Si quisiera decir algo más, lo hubiera hecho.
janatxan #8 janatxan
#7 ah, perdón :-)
u_1cualquiera #9 u_1cualquiera
#5 la culpa es de los padres que las visten como putas?
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El incendio fue originado a finales del mes de julio durante la noche a unos 300 metros de la carretera N-502. Se propagó con extrema rapidez debido a las fuertes rachas de viento. Se declaró el nivel 2 y se ordenó el confinamiento preventivo de dos localidades.
#3 Alcalino *
por eso el capitalismo no sirve para solucionar problemas del medio ambiente.

El capitalismo busca beneficio, no solucionar problemas.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
se le deberia juzgar como terrorista y aplicarle la maxima
