Detenido en Totana un empresario agrícola por explotar laboralmente a diez personas

Además, la Guardia Civil investiga al encargado de la empresa, ambos como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores

#1 Quillotro
Los diez trabajadores eran extranjeros. Esto con Ayuso y Abascal no pasaría... Estarían diez votantes suyos recogiendo la cosecha, como sugirií la tita Isa.
thoro #3 thoro *
#1 Las diligencias permitieron localizar a los propietarios de la finca, que la habían arrendado a un tercero, el cual a su vez la subarrendó a la empresa encargada de la cosecha y su recolección.

Con medidas básicas no tendríamos indocumentados en Europa en pleno siglo 21. Pero eso no interesa.
Con medidas básicas tendríamos empresas de trabajo temporal que deban demostrar un alojamiento digno por puesto de trabajo no nacional. Pero eso no interesa.
Con medidas básicas tendríamos 10 votantes…   » ver todo el comentario
riazor97 #2 riazor97
Estaria bien que todos esos de PPVox que piden un listado de nacionalidades para la gente que comete robos y hurtos pidiesen tb nacionalidades y partidos a los que votan los explotadores laborales y estafadores de grandes empresas.
