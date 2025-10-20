Un detenido en Toledo por crear imágenes pornográficas de 26 mujeres con IA

La investigación se inició en agosto de este año, cuando la Policía recibió la denuncia de la madre de dos víctimas, debido a que había detectado la existencia de un canal en el que se difundían imágenes de contenido sexual, creadas con inteligencia artificial, en las que aparecían los rostros de sus hijas. De manera posterior, la Policía identificó a más víctimas, todas vinculadas entre ellas por relaciones familiares, de amistad o laboral, por lo que sospechaba que el autor pudiera tener alguna conexión personal con ellas.