Detenido en Tarifa un hombre con más de medio millón de archivos de pornografía infantil

El arrestado, un ciudadano italiano de 63 años, almacenaba y distribuía de forma masiva material ilegal, entre el que se han localizado más de 10.500 vídeos. Una operación contra la distribución de pornografía infantil desarrollada en la localidad gaditana de Tarifa por Policía Nacional, ha culminado con la detención de un hombre de 63 años y nacionalidad italiana, acusado de tenencia y distribución masiva de este tipo de material delictivo.

YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
¿sabías qué han tenido que abrir y visualizar cada archivo incautado para separar los que eran material lícito de los que no?
#2 vGeeSiz
medio millón de años a la pu** cárcel, maldito degenerado
#1 rubencho
Espero que le den caña y tiren bien del hilo.
