Detenido en Nicaragua el fugitivo cordobés 'El Monje', uno de los diez más buscados por la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Nicaragua, con la colaboración del FBI, al fugitivo cordobés Juan Herrera Guerrero, alias El Monje, que se encontraba en la lista de los diez más buscados de España. A El Monje -que incluso participó en el programa de televisión First Dates- se le acusa de los delitos de corrupción de menores y extorsión. En el año 2010 simuló, presuntamente, ser agente de la autoridad y, junto a otro hombre, retuvieron en la vía pública a tres menores de edad a las que realizaron tocamientos de índole sexual con el pretext...