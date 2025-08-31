edición general
Detenido un menor del centro de acogida de Hortaleza por violar de madrugada a una chica de 14 años

La Policía Nacional detuvo la madrugada de ayer sábado en Hortaleza (Madrid) a un menor marroquí de 17 años acusado de violar a una adolescente de 14 años, según ha adelantado Okdiario y ha confirmado este periódico por fuentes policiales. El implicado reside en el centro de primera acogida de menores extranjeros de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid. La agresión sexual ocurrió en el parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado del centro de menores.

De momento no consta denuncia, según fuentes policiales. Ambos están siendo atendidos y se está a la espera de cómo progrese la investigación.
La denuncia es de una llamada anónima, donde no hay denuncia por parte de la presunta víctima. Pero esto lo coge OKdiario y el Inmudo y montan su película.

Me la juego a que es un bulo como la copa de un pino.
Travesuras de nuestros niños
#Húndase ! Rápido!!!!
Muro de pago.  media
#1 A mí no me aparece como muro de pago. Pero ahí tienes la noticia: archive.is/20250831093047/https://www.elmundo.es/madrid/2025/08/31/68b
Yo pondría en cuarentena la información, tratándose de OKdiario y El Mundo
#11 Pues espera sentado a que salga en eldiario.es
#12 ¿Pero esta gentuza nunca se pregunta porque no salen estas noticias en eldiario.es o en la sexta? Espero que les toque cerca a ellos para que corrijan su falta de empatía.
Que desafortunado incidente
Pues como la haya dejado embarazada menuda gracia. Se puede abortar pero ya es algo que se queda para siempre en el recuerdo de la cría...
#8 Profilaxis postcoital.
Este tipo de noticias en medios como el inmundo resultan pornográficos.
#2 y frecuentes
#2 Seguro que la chica o sus padres están muy preocupados por eso.
#2 hasta que te toque cerca. Entonces lo verás de otro color.
En los 80 era peor. Demos las gracias por la seguridad que se respira en nuestras calles
En Menéame dicen que la multiculturalidad es buena y enriquecedora
Más allá de la gravedad del suceso, conviene aclarar de quién es la responsabilidad. El centro de Hortaleza depende directamente de la Comunidad de Madrid, que tiene la tutela y custodia de los menores extranjeros no acompañados en su territorio. Por tanto, la gestión diaria del menor y el control interno del centro recaen en la administración autonómica.

Sin embargo, Ayuso traslada la culpa al Gobierno central, acusándolo de "multiplicar la llegada" y de no tramitar reagrupaciones…   » ver todo el comentario
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
