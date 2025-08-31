Detenido un menor del centro de acogida de Hortaleza por violar de madrugada a una chica de 14 años

La Policía Nacional detuvo la madrugada de ayer sábado en Hortaleza (Madrid) a un menor marroquí de 17 años acusado de violar a una adolescente de 14 años, según ha adelantado Okdiario y ha confirmado este periódico por fuentes policiales. El implicado reside en el centro de primera acogida de menores extranjeros de Hortaleza, dependiente de la Comunidad de Madrid. La agresión sexual ocurrió en el parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado del centro de menores.
| etiquetas: menor , viola , niña , centro de acogida , hortaleza , madrid
La denuncia es de una llamada anónima, donde no hay denuncia por parte de la presunta víctima. Pero esto lo coge OKdiario y el Inmudo y montan su película.
Me la juego a que es un bulo como la copa de un pino.
Sin embargo, Ayuso traslada la culpa al Gobierno central, acusándolo de "multiplicar la llegada" y de no tramitar reagrupaciones… » ver todo el comentario