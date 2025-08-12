edición general
Detenido por liarse a 'alcantarillazos' contra la comisaría de Delicias en Zaragoza

Las cámaras de seguridad de la comisaría captaron las agresivas imágenes en las que el joven descarga toda su furia contra el edificio. El detenido, un joven de 22 años que no está registrado en España, estaba descalzo, vestía ropa oscura y gritaba con todas sus fuerzas mientras lanzaba la alcantarilla una y otra vez contra la comisaría de Delicias.Al observar lo que estaba sucediendo, los propios agentes de la comisaría acudieron a la zona trasera del edificio para detener al individuo. El hombre se mostró agresivo durante su detención

10 comentarios
Comentarios destacados:      
#2 Feliberto
"Que no está registrado en España" me flipa los malabares que tienen que hacer los periodistas xD xD xD xD
8 K 88
plutanasio #5 plutanasio
#2 no hizo el checkin de los hoteles que hay que hacer ahora
0 K 13
#9 Tailgunner
#2 si te leyeras la noticia, la primera frase es 'El joven de origen magrebí se mostró agresivo durante la detención y amenazó a los agentes al grito de "voy a matar a todos los policías"'
0 K 7
#4 diablos_maiq
Uno que no ha entendido bien qué es eso de ir de tapas...
4 K 54
Pacman #6 Pacman
#4 la zona para eso es el Tubo, no Delicias.
0 K 13
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
curiosa forma de hacer el check in, en breve estara ya fuera haciendo sus travesuras :troll:
2 K 29
#7 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor.
2 K 23
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96 *
Esa persona claramente necesita ayuda. No alcanzo a entender si lo hizo por tener problemas psicológicos o por estar en un estado de desesperación absoluta. Es triste en cualquier caso.

Aunque lo de "os voy a matar a todos.." sí da una pista :-P
0 K 13
Rorschach_ #8 Rorschach_ *
¿Agresivas imágenes?... :palm:

#MierdaNoNoticia de verano. Irrelevante, #Sucesos
0 K 12
#10 Tailgunner
#8 nada, gracias por ofrecerte a llevàrtelo a tu casa porque se le ve pacìfico... a que sì, campeoʻn? :popcorn:
0 K 7

