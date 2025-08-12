Detenido por liarse a 'alcantarillazos' contra la comisaría de Delicias en Zaragoza  

Las cámaras de seguridad de la comisaría captaron las agresivas imágenes en las que el joven descarga toda su furia contra el edificio. El detenido, un joven de 22 años que no está registrado en España, estaba descalzo, vestía ropa oscura y gritaba con todas sus fuerzas mientras lanzaba la alcantarilla una y otra vez contra la comisaría de Delicias.Al observar lo que estaba sucediendo, los propios agentes de la comisaría acudieron a la zona trasera del edificio para detener al individuo. El hombre se mostró agresivo durante su detención