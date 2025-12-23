Detenido un joven de 16 años por una agresión con arma blanca en una vivienda abandonada de Villarrobledo (Albacete)

Un adolescente de 16 años ha sido detenido por agredir con arma blanca a un hombre de nacionalidad colombiana en una vivienda abandonada de Villarrobledo (Albacete). Según ha podido confirma la SER, aunque los hechos se han conocido ahora, esta agresión se producía el pasado 20 de diciembre. En concreto, el joven detenido es natural de Villarrobledo, aunque vive en Madrid. Tras esta agresión, el joven huyó a la localidad madrileña de Alcalá de Henares, en donde se entregó en la comisaria de la Policía Nacional. Allí, confesó los hechos y fue ar