Detenido por intentar matar a un mastín en Baena colgándolo de un puente

La Guardia Civil ha detenido, en colaboración con la Policía Local de Baena, a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de maltrato animal al intentar matar a un perro colgándolo de un puente. El pasado 5 de febrero se tuvo conocimiento, a través de una llamada telefónica recibida en el puesto principal de Baena, de que un perro de raza mastín estaba colgado de un puente de la localidad, pero aún con vida. Inmediatamente, se desplazaron al lugar indicado y rescataron al animal aún con vida, para lo cual contaron con la ayu...