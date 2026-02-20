edición general
28 meneos
48 clics
Detenido por intentar matar a un mastín en Baena colgándolo de un puente

Detenido por intentar matar a un mastín en Baena colgándolo de un puente

La Guardia Civil ha detenido, en colaboración con la Policía Local de Baena, a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito de maltrato animal al intentar matar a un perro colgándolo de un puente. El pasado 5 de febrero se tuvo conocimiento, a través de una llamada telefónica recibida en el puesto principal de Baena, de que un perro de raza mastín estaba colgado de un puente de la localidad, pero aún con vida. Inmediatamente, se desplazaron al lugar indicado y rescataron al animal aún con vida, para lo cual contaron con la ayu...

| etiquetas: baena , mastín , colgado , puente
22 6 0 K 286 Abuso_Animal
4 comentarios
22 6 0 K 286 Abuso_Animal
dunachio #1 dunachio
Pena que no se cayese por el puente el salvaje que hizo esto. El mundo sería mejor, el perro vivo y el maltratador arrastrado por la corriente del río.
0 K 14
#4 astur365_628eed2f50e0f
Cazador , ganadero o ambas cosas
0 K 11
Spirito #2 Spirito
Correcta la detención, por salvaje.
0 K 8
Solinvictus #3 Solinvictus
Baena baenilla, ni el polvo de las zapatillas.
0 K 6

menéame