14
meneos
15
clics
Detenido un inspector de Policía en Mallorca por colaborar con el narcotráfico
Un juzgado de Palma lleva más de un año encargado de la investigación, que se encuentra todavía en secreto de sumario
|
etiquetas
:
drogas
,
policía
,
mallorca
,
narcotráfico
#3
reivaj01
No olvidemos que esto es sólo un caso aislado.
2
K
42
#5
Dene
#3
querrás decir
otro
caso aislado
0
K
12
#1
sald64059
Me pinchas y no sangro.
1
K
20
#4
makinavaja
¿Solo a uno? Poco han investigado...
0
K
13
#2
Estoeslaostia
Como es el verano y su falta de noticias.
0
K
8
