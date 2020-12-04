·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12503
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7303
clics
Una a oda al self-hosting
5148
clics
Agente del ICE rocía spray pimienta sobre la válvula de respiración de un disfraz (Eng)
4423
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3941
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
376
Que este software del Gobierno cántabro fuera secreto sólo favorecía a una empresa. Un hacker ha ganado la batalla política y legal
434
Cultura dejará de contratar el software israelí que usa la Biblioteca Nacional
347
Si hablas Español pueden detenerte en EE.UU los agentes del ICE
458
Qué dice el informe sobre residencias que ha vetado Ayuso en la Asamblea de Madrid
340
El negocio de las mamografías
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
97
meneos
809
clics
Detenido el hijo adoptivo de 15 años de la alcaldesa alemana del SPD que recibió múltiples puñaladas en su vivienda
El menor aseguró a los agentes que se había encontrado a su madre gravemente herida en su vivienda tras haber sido atacada por varios hombres
|
etiquetas
:
alemania
,
crimen
53
44
0
K
483
actualidad
47 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
53
44
0
K
483
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
euacca
#4
Toma generalización estigmatizante gorda. Ya hemos pasado del capacitismo al siguiente nivel: Si no te pareces a tus padres seguro que es que eres adoptado y por tanto tienes el cerebro frito, claro.
7
K
89
#23
zentropia
#21
#16
#10
#8
De que entorno creeis que vienen los niños adoptados?
Para mas referencias podeis leeros Freakonomics y su capitulo sobre aborto y crimen.
2
K
-10
#29
Nusku
*
#23
De la pobreza, el abandono, los conflictos armados, enfermedades, orfandad, negligencia, voluntaria...
Como puedes decir soberana estupidez de que la mayoría de hijos adoptados vienen madres drogadictas?
0
K
9
#34
zentropia
#29
En el mundo occidental?
En USA, con la crisis de los opiodos llega al 70-80%
www.washingtonian.com/2020/12/04/carrie-brady-adopt-baby-addicted-opio
Eres libre de buscar otros datos, pero seguro que no te sorprendera que los niños adoptados suelen venir de familias muy problematicas con historias de drogas, alcohol, malos tratos y enfermedades mentales.
0
K
10
#36
Nusku
*
#34
Pero si estamos hablando de Alemania!
Por cierto, el artículo habla del
60/70%
e hijos provenientes de familias
norteamericanas
1
K
16
#40
zentropia
#36
El problema es similar en todo el mundo occidental.
0
K
10
#41
Nusku
*
#40
Igualito.
www.researchgate.net/publication/355956851_Estimating_the_number_of_ch
0
K
9
#33
theMooche
#23
Agradecería referencias de estudios europeos.
De Gemini:
En 2017, la adicción a las drogas de los padres fue la causa directa del
36.3%
del total de retiros de custodia e ingresos de menores en el sistema de acogida de EE. UU.
Estados Unidos tiene un problema de drogas y de falta de soporte familiar (que deriva en adopción) mucho mayor que Europa.
Freakonomics parece sinceramente un libro interesante, pero probablemente hagan mucho
cherry picking
en lugar de análisis…
» ver todo el comentario
0
K
6
#44
zentropia
#33
Estigmatizante?
La cuestion es si es correcta. Los niños adoptados viene, por cuestiones obvias, de familias con serios problemas. Drogas, alcohol, malos tratos, enfermedades mentales, ...
0
K
10
#46
amusgada
#44
también existen los huérfanos "por causas naturales", cojona, no todo el mundo tiene familia extensa.
0
K
7
#47
theMooche
#44
Estigmatizante?
Déjame parafrasear tu comentario inicial:
Los inmigrantes suelen ser problemáticos, porque suelen venir de entornos socioeconómicos deprimidos y eso crea problemas de adaptación.
No cuento ninguna mentira, y al mismo tiempo mi comentario tiene un efecto estigmatizante.
0
K
6
#1
Pixmac
*
#0
Relacionada:
www.meneame.net/story/alcaldesa-spd-localidad-alemana-herdecke-apunala
Han detenido a ambos hijos adoptivos, un chico y una chica.
6
K
84
#7
el_Tupac
*
#4
la ostia
LA OSTIA
No encuentro palabras para expresar mi estupor
5
K
59
#9
tommyx
#7
con H
3
K
36
#12
Tyler.Durden
#9
es que no encontraba palabras ni letras.
4
K
41
#2
Feindesland
Ahora vamos a ver qué clase de hijos adoptivos tiene y la que se lía. Porque sospecho que se va a liar...
4
K
35
#4
zentropia
»
ver comentario
25
K
-112
#5
Feindesland
#4
Ojalá sea sólo eso. Porque como encima los haya traído de otro lado, verás...
3
K
19
#15
alalimayallimon
#5
Cómo no tenías bastante lo repites, tremendo lo tuyo, asquerosos comentarios.
4
K
36
#37
Feindesland
#14
#15
goto
#27
. Y hablo de lo que va a pasar, no d elo que yo opine, por si te ayuda a deindignarte, que no creo.
También puedes probar con
#11
0
K
19
#42
Lenari
#37
La pongo, por si las flies.
En resumen, está demasiado pixelada como para decir nada, pero... como sea el caso, y como sean culpables (que no lo sabemos, ojo), esto puede ser muy serio. Las estadísticas no tienen impacto emocional, este tipo de situaciones sí que lo tiene, como lo está teniendo el caso de charlie kirk, que ha sido un antes y un después en EEUU.
.
1
K
27
#45
Feindesland
#42
Totalmente de acuerdo.
1
K
27
#27
Lenari
#5
Por curiosidad he buscado en google y sale una foto. La cara está pixelada y no se puede saber, pero el color de los pixeles no es muy claro, así que probablemente sí que sea el caso.
3
K
42
#35
Feindesland
#18
De cara a armar follóin, muchos. goto
#27
0
K
19
#10
rnd
#4
Parece que lo dices por experiencia...
3
K
31
#13
Tyler.Durden
#4
Sí, se os nota bastante al escribir.
3
K
32
#16
Troll_hunter
#4
eres adoptado?
0
K
10
#20
CosaCosa
#4
te han puesto negativos aunque sea verdad, y mas que drogadictos, suelen ser muchos el alcohol.
0
K
7
#25
lameth
#20
¿Por qué no enseñas pruebas de loo y no simplemente lloriqueos?
0
K
10
#21
Nusku
#4
Ostia puta!!
Y te quedas tan pancho!!!
0
K
9
#22
bigmat
#4
te negativizan como a muchos otros por como vengo diciendo: dices las verdades del barquero.
Evidentemente no todos los hijos adoptados vienen con ese historial, ni todos son conflictivos, ni únicamente por la madre y su embarazo, su entorno también afecta y mucho, pero negar que es algo existente no hace que no sea cierto.
A modo de anécdota y totalmente irrelevante diré que por circunstancias de la vida he conocido bastantes niños adoptados; y sí, el porcentaje de problemáticos es bastante significativo respecto al resto de familias del mismo entorno.
Ojo, algunos por su historia previa, y otros generados-por culpa de los padres familia adoptantes.
1
K
16
#31
chatOGT
#4
montón de imprecisiones...
1. Tienen muchas más posibilidades que la población no adoptiva, pero no suelen.
2. El problema más habitual es el síndrome alcohólico fetal, por alcohol, obviamente, no por lo que se suele entender por drogas de drogadicto.
3. Este síndrome cursa con discapacidad intelectual leve, limite o baja, pero no síntomas violentos o psicopáticos. La violencia es mucho más probable por la falta de afecto en los primeros años.
2
K
29
#39
zentropia
#31
El alcohol es una droga y un alcoholico en un drogradicto.
En USA 40% expuestos a sindrome alcoholico fetal.
ncsacw.acf.gov/research/child-welfare-statistics/interactive-statistic
"Suelen" creo que esta bien dicho.
60-70% madres con problemas de drogas (perdon, alcohol y drogas) en USA
www.washingtonian.com/2020/12/04/carrie-brady-adopt-baby-addicted-opio
1
K
23
#43
chatOGT
#39
pues si, ahí me he colado. Sorry.
0
K
13
#11
TikisMikiss
#2
"qué clase de hijos adoptivos tiene"
Pues home...
"La mujer, cuya vida corre peligro tras sufrir al menos 13 puñaladas en el abdomen y la espalda, fue trasladada a un hospital.
Según informa Spiegel, este verano se produjo un caso de violencia doméstica en el hogar de Stalzer,
cuando la hija de 17 años atacó con un cuchillo a su padre adoptivo y marido de la política
."
8
K
86
#14
alalimayallimon
*
#2
Que comentario más inapropiado, se ve perfectamente por donde vas. Terrible.
1
K
16
#18
BM75
*
#2
¿Qué clases de hijos adoptivos hay?
0
K
8
#17
capitan__nemo
¿Desde cuando los tenia adoptados?
¿Los puede devolver?
1
K
31
#19
edipo_rey
#17
Margarita Robles le puede informar de los pasos
1
K
16
#24
Tunguska08Chelyabinsk13
#17
Parece ser que solo ha habido 2 eventos de apuñalamiento, hasta un tercero las cláusulas de retorno no se aplican.
0
K
12
#26
capitan__nemo
#17
la pelicula
0
K
18
#28
prqt
#17
Un hijo adoptado no "se devuelve", en todo caso se a abandona de nuevo y es terrible para el niño.
0
K
7
#38
TripleXXX
*
Yo tento una adoptiva y, posiblemente, he disfrutado más con ella que con mi segundo hijo biológico que siempre fue muy arisco y aborrecia el contacto aunque ahora con la edad ha cambiado mucho y nos llevamos de maravilla, aunque le cuesta el mundo darne un abrazo cuando al mayor, tras descarnarme una costilla con 13 le tuve que decir que lo quería igual pero mi cuerpo no estaba preparado para esas efusiones de cariño.
La niña adoptiva era igual pero no pensaba tanto
Bueno, sin…
» ver todo el comentario
1
K
16
#32
Kafkarudo
Al menos la víctima de su estupidez es ella misma y no otra persona.
0
K
6
#3
Hervais
»
ver comentario
24
K
-168
#6
baronluigi
#3
Tu eres más de fruta, clonazo de derechas.
3
K
40
#30
Milincho
#3
«en 2019 del presidente del Gobierno local conservador Walter Luebcke, partidario de la política de refugiados de la entonces canciller Angela Merkel, fue
asesinado a tiros por un activista de extrema derecha mientras fumaba un cigarrillo
a altas horas de la noche en la terraza de su casa.» ¯_(ツ)_/¯
0
K
6
Ver toda la conversación (
47
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De que entorno creeis que vienen los niños adoptados?
Para mas referencias podeis leeros Freakonomics y su capitulo sobre aborto y crimen.
Como puedes decir soberana estupidez de que la mayoría de hijos adoptados vienen madres drogadictas?
En USA, con la crisis de los opiodos llega al 70-80%
www.washingtonian.com/2020/12/04/carrie-brady-adopt-baby-addicted-opio
Eres libre de buscar otros datos, pero seguro que no te sorprendera que los niños adoptados suelen venir de familias muy problematicas con historias de drogas, alcohol, malos tratos y enfermedades mentales.
Por cierto, el artículo habla del 60/70% e hijos provenientes de familias norteamericanas
www.researchgate.net/publication/355956851_Estimating_the_number_of_ch
De Gemini: En 2017, la adicción a las drogas de los padres fue la causa directa del 36.3% del total de retiros de custodia e ingresos de menores en el sistema de acogida de EE. UU.
Estados Unidos tiene un problema de drogas y de falta de soporte familiar (que deriva en adopción) mucho mayor que Europa.
Freakonomics parece sinceramente un libro interesante, pero probablemente hagan mucho cherry picking en lugar de análisis… » ver todo el comentario
La cuestion es si es correcta. Los niños adoptados viene, por cuestiones obvias, de familias con serios problemas. Drogas, alcohol, malos tratos, enfermedades mentales, ...
Déjame parafrasear tu comentario inicial:
Los inmigrantes suelen ser problemáticos, porque suelen venir de entornos socioeconómicos deprimidos y eso crea problemas de adaptación.
No cuento ninguna mentira, y al mismo tiempo mi comentario tiene un efecto estigmatizante.
Han detenido a ambos hijos adoptivos, un chico y una chica.
LA OSTIA
No encuentro palabras para expresar mi estupor
También puedes probar con #11
En resumen, está demasiado pixelada como para decir nada, pero... como sea el caso, y como sean culpables (que no lo sabemos, ojo), esto puede ser muy serio. Las estadísticas no tienen impacto emocional, este tipo de situaciones sí que lo tiene, como lo está teniendo el caso de charlie kirk, que ha sido un antes y un después en EEUU.
.
Y te quedas tan pancho!!!
Evidentemente no todos los hijos adoptados vienen con ese historial, ni todos son conflictivos, ni únicamente por la madre y su embarazo, su entorno también afecta y mucho, pero negar que es algo existente no hace que no sea cierto.
A modo de anécdota y totalmente irrelevante diré que por circunstancias de la vida he conocido bastantes niños adoptados; y sí, el porcentaje de problemáticos es bastante significativo respecto al resto de familias del mismo entorno.
Ojo, algunos por su historia previa, y otros generados-por culpa de los padres familia adoptantes.
1. Tienen muchas más posibilidades que la población no adoptiva, pero no suelen.
2. El problema más habitual es el síndrome alcohólico fetal, por alcohol, obviamente, no por lo que se suele entender por drogas de drogadicto.
3. Este síndrome cursa con discapacidad intelectual leve, limite o baja, pero no síntomas violentos o psicopáticos. La violencia es mucho más probable por la falta de afecto en los primeros años.
En USA 40% expuestos a sindrome alcoholico fetal.
ncsacw.acf.gov/research/child-welfare-statistics/interactive-statistic
"Suelen" creo que esta bien dicho.
60-70% madres con problemas de drogas (perdon, alcohol y drogas) en USA
www.washingtonian.com/2020/12/04/carrie-brady-adopt-baby-addicted-opio
Pues home...
"La mujer, cuya vida corre peligro tras sufrir al menos 13 puñaladas en el abdomen y la espalda, fue trasladada a un hospital.
Según informa Spiegel, este verano se produjo un caso de violencia doméstica en el hogar de Stalzer, cuando la hija de 17 años atacó con un cuchillo a su padre adoptivo y marido de la política."
¿Los puede devolver?
La niña adoptiva era igual pero no pensaba tanto
Bueno, sin… » ver todo el comentario