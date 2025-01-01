Detenido un empleado de hotel por exigir dinero a sus compañeros a cambio de mejores condiciones laborales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Benidorm a un varón de 43 años, responsable del comedor de un hotel, por extorsionar y acosar a los trabajadores para que le pagaran 100 euros mensuales. La investigación policial tuvo su inicio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en un hotel de la ciudad había un trabajador, que ejercía como metre o jefe de comedor, y pedía ciertas cantidades de dinero a otros empleados por ser contratados para posteriormente solicitarles mensualmente una cantidad económica.