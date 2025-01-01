edición general
Detenido un empleado de hotel por exigir dinero a sus compañeros a cambio de mejores condiciones laborales

Detenido un empleado de hotel por exigir dinero a sus compañeros a cambio de mejores condiciones laborales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Benidorm a un varón de 43 años, responsable del comedor de un hotel, por extorsionar y acosar a los trabajadores para que le pagaran 100 euros mensuales. La investigación policial tuvo su inicio cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en un hotel de la ciudad había un trabajador, que ejercía como metre o jefe de comedor, y pedía ciertas cantidades de dinero a otros empleados por ser contratados para posteriormente solicitarles mensualmente una cantidad económica.

#1 Khanbaliq
Mierda de país, siempre van a por los emprendedores.
K 18
Fotoperfecta #2 Fotoperfecta
He entrado en al menos siete medios que se hacían eco de esta noticia y no he conseguido saber el nombre del hotel.
No vaya a ser que los lectores entiendan que el hotel fuera permisivo para que el metre hiciera algo que es difícil que no trascendiera a alguien de la dirección.
K 14
#4 Pepepistolas
#2 si quieres saber el hotel ,prueba a comer en unos cuantos y cuando veas que te viene un lapo en el menu ya sabras porqué .Y esto de no poner el nombre va en linea con el tema de la delincuencia.Si es español acabas conociendo hasta a su abuela, si es de jovenlandia no tiene identidad.Mas periodismo!!
K 6
vilgeits #3 vilgeits
El lumbreras no se imaginaba que alguien lo denunciaría.
K 13
#5 k3ym4n
Mierda de persona
K 6

