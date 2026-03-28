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Detenido un ecuatoriano por intentar ingresar en Estados Unidos con una salchicha
Un perro detector alertó sobre carne de cerdo no declarada. El producto fue decomisado y destruido por las autoridades estadounidenses.
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ecuatoriano
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detenido
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salchicha
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#2
Ludovicio
Es normal que en estados unidos no dejen entrar comida de fuera.
Imagina que tienen un contraste y se dan cuenta de la basura que comen.
1
K
22
#7
Aokromes
#2
lo de no dejarte entrar con comida de otros paises en los aeropuertos no se hace solo en eeuu.
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#5
BastardWolf
#4
donde esté una buena morcilla...
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#6
Spirito
#5
Andaluza, por supuesto... con un ochio.
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#1
Blackat
*
Una vez estuve con una ecuatoriana y me confirmo que la salchicha de España , la dejo más satisfecha y saciada ... no se que miedo le tienen los gringos a la salchicha del compa
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#4
Spirito
#1
A ver, no sé... te intuyo como de segundas.
Otra cosa, por curiosidad: ¿La salchicha española era pata negra ibérica, de bellota?
0
K
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#3
Spirito
Tratándose de EEUU, supongo que ya estará en el corredor de la muerte.
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Imagina que tienen un contraste y se dan cuenta de la basura que comen.
Otra cosa, por curiosidad: ¿La salchicha española era pata negra ibérica, de bellota?