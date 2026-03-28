edición general
3 meneos
10 clics
Detenido un ecuatoriano por intentar ingresar en Estados Unidos con una salchicha

Detenido un ecuatoriano por intentar ingresar en Estados Unidos con una salchicha

Un perro detector alertó sobre carne de cerdo no declarada. El producto fue decomisado y destruido por las autoridades estadounidenses.

| etiquetas: ecuatoriano , detenido , salchicha
3 0 0 K 39 actualidad
7 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
Ludovicio #2 Ludovicio
Es normal que en estados unidos no dejen entrar comida de fuera.
Imagina que tienen un contraste y se dan cuenta de la basura que comen.
1 K 22
Aokromes #7 Aokromes
#2 lo de no dejarte entrar con comida de otros paises en los aeropuertos no se hace solo en eeuu.
0 K 10
BastardWolf #5 BastardWolf
#4 donde esté una buena morcilla...
0 K 11
Spirito #6 Spirito
#5 Andaluza, por supuesto... con un ochio. :-P
0 K 9
Blackat #1 Blackat *
Una vez estuve con una ecuatoriana y me confirmo que la salchicha de España , la dejo más satisfecha y saciada ... no se que miedo le tienen los gringos a la salchicha del compa
0 K 10
Spirito #4 Spirito
#1 A ver, no sé... te intuyo como de segundas. :troll:

Otra cosa, por curiosidad: ¿La salchicha española era pata negra ibérica, de bellota? xD
0 K 9
Spirito #3 Spirito
Tratándose de EEUU, supongo que ya estará en el corredor de la muerte.
0 K 9

menéame