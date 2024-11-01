Detenido por dar dos bofetones e insultar a una enfermera en las Urgencias de Valdecilla

Según la policía, el 091 recibió una llamada por un paciente que acababa de agredir a una enfermera en Urgencias de Valdecilla. Al parecer, salió de uno de los boxes y comenzó a gritar molestando al resto de enfermos. Cuando una enfermera trató de calmarlo, el hombre reaccionó violentamente contra ella dándole "dos bofetones". Después trató de huir pero fue interceptado por la seguridad privada del Hospital. Finalizadas las diligencias policiales fue puesto a disposición judicial, que decretó su libertad.