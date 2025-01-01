edición general
Detenido un curandero en A Paradanta que prometía curar a sus víctimas si tenían sexo con él

Les decía a sus víctimas que a través de su cuerpo se curarían y liberarían el espíritu que las poseía. Un supuesto curandero ha sido arrestado en la comarca pontevedresa de A Paradanta tras ser acusado de cometer delitos contra la libertad sexual. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui procedió a la detención el pasado viernes de un hombre de 55 años, quien presuntamente se aprovechaba de su posición como curandero para engañar a personas vulnerables y conseguir mantener relaciones sexuales con ellas bajo falsas promesas de..

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
El curandero o santero, argumentaba que estos espíritus solo podían ser expulsados a través de su cuerpo durante el acto sexual, utilizando esta narrativa para perpetrar los abusos contra personas que buscaban soluciones a sus problemas de salud o personales.
0 K 20
EsUnaPreguntaRetórica #5 EsUnaPreguntaRetórica
#2 No lo veo muy diferente al fantasma que miente en la discoteca para ligar o echar un polvo.
0 K 14
victorjba #6 victorjba
#2 Tiene su lógica, si empujas por un lado acabará saliendo por el otro :troll:
1 K 30
EsUnaPreguntaRetórica #10 EsUnaPreguntaRetórica
#8 Esa está cerrada.
0 K 14
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
#10 pues sí, me acordé de que la había visto por el chiste del cura. No vi el cierre.
1 K 25
EsUnaPreguntaRetórica #12 EsUnaPreguntaRetórica
#11 Todos somos errores y cometemos personas :hug:
0 K 14
Arzak_ #9 Arzak_
Ponía una inyección de carne 8-D
0 K 10
#4 fremen11
Vaya se parece mucho a lo que hacen esos curas pederastas, pero éste no tiene Opus pass......
0 K 8
Nihil_1337 #7 Nihil_1337
Pero ¿están curados o no?
0 K 7
#1 Beltza01
Y no es de El Mundo Today.
0 K 7
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 No, es en Galicia
0 K 20

