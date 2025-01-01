Detenido un curandero en A Paradanta que prometía curar a sus víctimas si tenían sexo con él

Les decía a sus víctimas que a través de su cuerpo se curarían y liberarían el espíritu que las poseía. Un supuesto curandero ha sido arrestado en la comarca pontevedresa de A Paradanta tras ser acusado de cometer delitos contra la libertad sexual. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui procedió a la detención el pasado viernes de un hombre de 55 años, quien presuntamente se aprovechaba de su posición como curandero para engañar a personas vulnerables y conseguir mantener relaciones sexuales con ellas bajo falsas promesas de..