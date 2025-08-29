edición general
Detenido en Bilbao uno de los "hermanos Koala" que estaba en busca y captura

La Policía Municipal de Bilbao ha detenido a uno de los conocidos como ‘hermanos Koala’, condenado por la brutal paliza que dejó en estado vegetativo a Alexandru Ionita en 2021. El joven, de 22 años, se encontraba en busca y captura desde mayo, cuando el Tribunal Supremo confirmó su condena a más de siete años de prisión y no se presentó voluntariamente en la cárcel. Su detención se produjo en la madrugada del lunes 25 de agosto, cuando una patrulla de la Policía Municipal le interceptó mientras circulaba sin luces en una bicicleta...

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Sin luces y con retraso.
3 K 44
#3 mcfgdbbn3
de siete años de prisión y no se presentó voluntariamente en la cárcel.

Que barato le ha salido. Espero que al menos esta fuga no solo no cuente como parte de ese tiempo de condena, sino que sume más condena y le impida acceder a beneficios penitenciarios.
2 K 29
Veelicus #4 Veelicus
#3 A mi si lo tiran al nervion un dia con mucho caudal no me pareceria mal
2 K 30
#5 mcfgdbbn3 *
#4: O hacer de él un hombre de provecho convirtiéndolo en Soylent Green. :-P Creo que es lo más provechoso que se podría hacer de él.

#Disclaimer: este mensaje es irónico.
2 K 27
Narmer #6 Narmer
#5 Con esa edad debe tener varios órganos sanos. Podría ser un héroe y redimirse salvando varias vidas. Es por sacar algo bueno de él.
0 K 7
calde #2 calde
Ya tardaban en detenerle...
0 K 10

