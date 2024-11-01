edición general
Detenido en Berlín un joven sirio de 22 años bajo sospecha de tramar un atentado

Un joven de 22 años de ascendencia siria ha sido detenido en Berlín bajo sospecha de preparar planes de atentado, según ha hecho saber la Fiscalía de la ciudad. El joven habría compartido en varias ocasiones propaganda de la organización terrorista Estado Islámico en una red social, canciones o himnos con contenido yihadista, que a menudo publica el propio Estado Islámico con la invitación a compartirlos. El hombre fue detenido en el barrio berlinés de Neukölln y se le acusa haber hecho los preparativos para un delito grave que pone en peligro

¿En sirio?

Venga, ya me voy...
Caso aislado de la ultraderecha


No nos pongamos tan sirios
Os lo digo en sirio:

تم توقيف شاب سوري عمره ٢٢ سنة في برلين للاشتباه بتخطيطه لهجوم
Éste debe ser uno de los sirios buenos que nos enviaba Cerdogán hasta que Europa le soltó 8k millones para que cerrase el grifo.
¿Estado islámico dicen? Pues entonces el titular correcto sería “detenido un colaborador del mosad”.
¿Qué tramáis, sirios?
Mientras los terroristas sean tan listos como para compartir las publicaciones en redes sociales de organizaciones terroristas (que ya me dirás por qué tienen cuentas, pero eso es otro tema) cojonudo. Que le hagan fácil el trabajo a las fuerzas de seguridad del estado.
