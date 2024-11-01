Detenido en Berlín un joven sirio de 22 años bajo sospecha de tramar un atentado

Un joven de 22 años de ascendencia siria ha sido detenido en Berlín bajo sospecha de preparar planes de atentado, según ha hecho saber la Fiscalía de la ciudad. El joven habría compartido en varias ocasiones propaganda de la organización terrorista Estado Islámico en una red social, canciones o himnos con contenido yihadista, que a menudo publica el propio Estado Islámico con la invitación a compartirlos. El hombre fue detenido en el barrio berlinés de Neukölln y se le acusa haber hecho los preparativos para un delito grave que pone en peligro