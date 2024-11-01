edición general
Detenido por atropellar a un repartidor de Glovo y llevarlo 4 km agarrado al capó en Algeciras

La Guardia Civil ha detenido en Algeciras (Cádiz) al conductor de una furgoneta que recorrió 4 kilómetros por la autovía A-7 con un repartidor de Glovo agarrado al capó. El episodio empezó tras una discusión entre ambos en una rotonda cercana a un centro comercial del casco urbano, donde el motorista, que conducía un ciclomotor con la mochila térmica de la empresa, terminó arrollado por el vehículo. El repartidor consiguió aferrarse a los limpiaparabrisas y quedó sobre el capó mientras la furgoneta se incorporaba a la autovía.

