Detenido en Almería el taxista fugado tras arrollar a un motorista en Madrid
El accidente tuvo lugar en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. El motorista sufrió un politraumatismo, con amputación de la pierna izquierda.
