edición general
7 meneos
36 clics
Detenido en Almería el taxista fugado tras arrollar a un motorista en Madrid

Detenido en Almería el taxista fugado tras arrollar a un motorista en Madrid

El accidente tuvo lugar en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. El motorista sufrió un politraumatismo, con amputación de la pierna izquierda.

| etiquetas: sucesos , madrid
5 2 0 K 76 actualidad
sin comentarios
5 2 0 K 76 actualidad

menéame