Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria por abandonar a su hijo menor en la isla tras llegar de Marruecos

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Gran Canaria a un hombre acusado de abandonar a su hijo menor tras llegar desde Marruecos. El caso fue descubierto cuando el niño, de origen magrebí, acudió por sus medios a la sede de la Cruz Roja. Según relató a los servicios sociales y posteriormente a la policía, había llegado a la isla un día antes junto a su padre en un vuelo procedente de Marruecos. Sin embargo, su progenitor había planeado dejarlo en España sin acompañamiento adulto, llevándose además su documentación personal.
| etiquetas: gran canaria , hijo , abandono , aeropuerto , marruecos
Venir en patera. El coste del billete no es simplemente caro, es mucho más caro.. 800 euros un billete avión desde mali, un miserable cayuco no baja de 1500 hasta los 3000 (+ otros costes durante el viaje),… » ver todo el comentario
Igualmente lo de abrir las carceles para llenar pateras no es ninguna leyenda urbana, ha ocurrido alguna vez (No es habitual ojo) y la policia lo sabe muy bien... DETALLE, al llegar a costa, a parte de los tipicos tatuajes carcelarios al filiarles se sacan la huella dactilar, el inmigrante medio se queda en babia sin tener ni idea de lo que le piden. El ex-preso inmediatamente da la palma de la mano (En marruecos se digitaliza toda la mano )
Vidrio para depositar una lágrima votiva.
No eran 400 cuando el desalojo quedaban menos de 200 y ahora quedan 50 díscolos que son los que dan la tabarra aupados por los distintos colectivos pro inmigración . Muchos de ellos alcohólicos y delincuentes que hacían la vida
Imposible en el vecindario del pabellón municipal ocupado ilegalmente. Un local con peluquería, prostibulo y almacén de objetos robados como bicis y patinetes eléctricos y motocicletas.
Y no sabía que fueran a detener y hacer pasar a disposición judicial a esos delincuentes, que es como se trata con ellos.
Y lo de peluquería dentro!!??? No se cómo no actuasteis antes! Válgame el señor!!! Peluquerías!!! Normal que vayas a llorar. Los muy hijos de puta pusieron una peluquería, intolerable!. Pero tranquilo que ahora debajo de un puente o tirados por la calle, tus calles están mucho mejor!! A qué si? Unos cracks, así son vuestras soluciones! Estúpidas y para estúpidos, y que no solucionan nada, si no que generan más problemas.
Realmente excepcional este tipo de abandono (sobre todo que el tipo sea tan poco avispado, con dejar al chico frente a la cruz roja,decirle que durante las primeras semanas sea un "huerfano sin papeles y salir disparado, ya se hubiera escapado de rositas), otra cosa es que nos vendan que no esta ocurriendo y que no hay un runrrun que si estas desesperado en España-europa te crían al chaval con papeles y todo.
Me recuerda al "influencer" marroquí que simulo coger una patera para llegar a Canarias e ir a una fiesta, para luego volver y lo hizo en streaming.
Luego viene la sorpresa