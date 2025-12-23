edición general
Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria por abandonar a su hijo menor en la isla tras llegar de Marruecos

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Gran Canaria a un hombre acusado de abandonar a su hijo menor tras llegar desde Marruecos. El caso fue descubierto cuando el niño, de origen magrebí, acudió por sus medios a la sede de la Cruz Roja. Según relató a los servicios sociales y posteriormente a la policía, había llegado a la isla un día antes junto a su padre en un vuelo procedente de Marruecos. Sin embargo, su progenitor había planeado dejarlo en España sin acompañamiento adulto, llevándose además su documentación personal.

Kantinero #8 Kantinero
No entiendo porque no se exigen visados para entrar en España como en infinidad de países, de hecho tampoco entiendo porque viene gente en pateras si es tan fácil llegar por avión, la escusa del precio del vuelo no vale, pagar derechos de patera también es caro.
3 K 43
placeres #13 placeres *
#8 Marruecos pueden hacer turismo sin visado previo (Es lo que tiene ser vecino con fuertes intereses económicos mutuos y con supuestos tratados de extradición), con un billete de vuelta, recursos economicos y no tener antecedentes, pues difícil que te paren en el aeropuerto

Venir en patera. El coste del billete no es simplemente caro, es mucho más caro.. 800 euros un billete avión desde mali, un miserable cayuco no baja de 1500 hasta los 3000 (+ otros costes durante el viaje),…   » ver todo el comentario
1 K 25
Kantinero #15 Kantinero
#13 Si hay tratado de extradición no se como hay tanto reincidente con orden de expulsión
0 K 14
placeres #16 placeres *
#15 .. Por que nuestro amoroso vecino, no reconoce a ciertos individuos o no es el momento adecuado, etc etc tiene una maldita enciclopedia de excusas y lo usa como herramienta de negociación. (Muy efectiva, su cuerpo diplomático nos deja a la altura del betún)

Igualmente lo de abrir las carceles para llenar pateras no es ninguna leyenda urbana, ha ocurrido alguna vez (No es habitual ojo) y la policia lo sabe muy bien... DETALLE, al llegar a costa, a parte de los tipicos tatuajes carcelarios al filiarles se sacan la huella dactilar, el inmigrante medio se queda en babia sin tener ni idea de lo que le piden. El ex-preso inmediatamente da la palma de la mano (En marruecos se digitaliza toda la mano )
0 K 11
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Hoy en cosas que no pasan..."El efecto llamada no existe".
2 K 28
#2 Toponotomalasuerte
#1 la parte en que le detuvieron tu cerebro no la procesa?
0 K 10
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#2 Lo que no procesa tu cerebro es la ironía...
0 K 14
#9 Toponotomalasuerte
#5 No. Mi cerebro estos días solo rabia frente a los estímulos de la basura que le llegan, como ver a 400 personas tiradas en la puta calle.
1 K 13
elsnons #12 elsnons
#9 snif. Voy a por mi pequeña ánfora de
Vidrio para depositar una lágrima votiva.
No eran 400 cuando el desalojo quedaban menos de 200 y ahora quedan 50 díscolos que son los que dan la tabarra aupados por los distintos colectivos pro inmigración . Muchos de ellos alcohólicos y delincuentes que hacían la vida
Imposible en el vecindario del pabellón municipal ocupado ilegalmente. Un local con peluquería, prostibulo y almacén de objetos robados como bicis y patinetes eléctricos y motocicletas.
1 K 21
#14 Toponotomalasuerte
#12 bueno... "Muchos de ellos delincuentes" ya lo dice todo sobre tu argumentación dejando constancia de cómo tratáis a los inocentes.
Y no sabía que fueran a detener y hacer pasar a disposición judicial a esos delincuentes, que es como se trata con ellos.
Y lo de peluquería dentro!!??? No se cómo no actuasteis antes! Válgame el señor!!! Peluquerías!!! Normal que vayas a llorar. Los muy hijos de puta pusieron una peluquería, intolerable!. Pero tranquilo que ahora debajo de un puente o tirados por la calle, tus calles están mucho mejor!! A qué si? Unos cracks, así son vuestras soluciones! Estúpidas y para estúpidos, y que no solucionan nada, si no que generan más problemas.
0 K 10
placeres #11 placeres
.. Es una noticia como lo es perro muerde al hombre.

Realmente excepcional este tipo de abandono (sobre todo que el tipo sea tan poco avispado, con dejar al chico frente a la cruz roja,decirle que durante las primeras semanas sea un "huerfano sin papeles y salir disparado, ya se hubiera escapado de rositas), otra cosa es que nos vendan que no esta ocurriendo y que no hay un runrrun que si estas desesperado en España-europa te crían al chaval con papeles y todo.

Me recuerda al "influencer" marroquí que simulo coger una patera para llegar a Canarias e ir a una fiesta, para luego volver y lo hizo en streaming.
1 K 21
aupaatu #6 aupaatu
Es lo que tiene se vecino de un régimen monárquico, en la panificación familiar no existe ,y la mujer no duerme en el establo porque calienta la cama
0 K 9
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
Fachascal y los suyos tomarán nota y lo aprovecharán
Luego viene la sorpresa
0 K 8
#7 roca
Se les expulsan y no se les deja entrar en 30 años
0 K 6
#4 vertedero_de_rojos
Los dos primeros comentarios de bloqueados, como acuden cuán moscas a la mierda, sus orígenes
1 K 5
kastanedowski #3 kastanedowski
Pareciera que el mismo gobierno lo promueve.
2 K -5
tul #10 tul
#3 alguien tendra que trabajar y los fachos no van a ser
0 K 12

