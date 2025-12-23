Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria por abandonar a su hijo menor en la isla tras llegar de Marruecos

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Gran Canaria a un hombre acusado de abandonar a su hijo menor tras llegar desde Marruecos. El caso fue descubierto cuando el niño, de origen magrebí, acudió por sus medios a la sede de la Cruz Roja. Según relató a los servicios sociales y posteriormente a la policía, había llegado a la isla un día antes junto a su padre en un vuelo procedente de Marruecos. Sin embargo, su progenitor había planeado dejarlo en España sin acompañamiento adulto, llevándose además su documentación personal.