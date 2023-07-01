Detenido 43 veces y vuelve a la calle: el alcalde de Sant Feliu de Guíxols estalla por la multirreincidencia  

Un ladrón de Sant Feliu de Guíxols ha sido atrapado tras robar en una tienda. La Policía Local lo detuvo, lo llevó a los juzgados y, horas más tarde, ya estaba en la calle otra vez. Lleva ya 43 detenciones por robos, peleas y hurtos y, en todas ellas, ha quedado en libertad. La población de Sant Feliu está harta, y el alcalde, Carles Motas, ha puesto el grito en el cielo en un vídeo quejándose y criticando el funcionamiento de las leyes. Según él,los delincuentes disfrutan de una impunidad intolerable que les permite delinquir sin consecuencias
| etiquetas: sant feliu de guíxols , cataluña , antecedente , multirreincidencia
aclaratioterminis.blogspot.com/2023/07/examen-de-la-multirreincidencia
Al final estos reincidentes entran con sonrisa burlona a comisaría porque sabe que saldrán en unas horas. Y luego cuando un policía salta ante tanta burla, entonces el malo es el policía, sin saber cuánto ha aguantado ese policía hasta que ha estallado (porque todos tenemos un límite)
O a limpiar el monte todo el año para evitar incendios, y ya lo pueden hacer bien porque como lo hagan mal y les pille un incendio ahí...
Yo tengo sospechas de que haya intencionalidad en todo esto.
cree que la única solución es cambiar el sistema legal
Si el juez decide ponerse de perfil da igual las leyes que pongas, salvo que inventes una forma de condenar a los delincuentes sin pasar por el juzgado, mediante un sistema automático que no dependa de jueces, fiscales, abogados... como en #BTTF, vamos.
Simplemente por delitos menores (muchas veces, lo que llaman robo es en realidad "hurto", que hasta 2022 no tenía pena de cárcel y ahora solo con multirreincidencia), por lo que no tiene sentido la prisión preventiva (es fácil que esté más tiempo a espera de juicio que la condena).
No digo que no haya que darle una vuelta al sistema, pero es normal que delitos leves (digamos menos de 2 años de cárcel) no tengan prisión preventiva.
Conforme salgan las sentencias y se acumulen, supongo que sí lo encerrarán (aún así, tendrán que ser varias, ya que individualmente por menos de 2 años no entraría).
Una explicacion de brochazo gordo podria ser la falta de medios en los juzgados, que bloquean toda la cadena efectiva legal/judicial/policial, falta de medios que casualmente favorece las politicas del odio y el proceder general corruptor del ppxoe.
Creo que sería más fácil reinsertarlos en una sociedad que comparta sus valores y tradiciones.
Si al menos robara crucifijos...