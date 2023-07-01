edición general
Detenido 43 veces y vuelve a la calle: el alcalde de Sant Feliu de Guíxols estalla por la multirreincidencia

Un ladrón de Sant Feliu de Guíxols ha sido atrapado tras robar en una tienda. La Policía Local lo detuvo, lo llevó a los juzgados y, horas más tarde, ya estaba en la calle otra vez. Lleva ya 43 detenciones por robos, peleas y hurtos y, en todas ellas, ha quedado en libertad. La población de Sant Feliu está harta, y el alcalde, Carles Motas, ha puesto el grito en el cielo en un vídeo quejándose y criticando el funcionamiento de las leyes. Según él,los delincuentes disfrutan de una impunidad intolerable que les permite delinquir sin consecuencias

Harkon #4 Harkon *
Si la noticia es cierta, los policías y/o el juez no están cumpliendo con la ley , porque en España ya se modificó el Código Penal al respecto. Desde el 29 de agosto de 2022, la Ley Orgánica 9/2022 endureció la respuesta penal para quienes cometen tres o más hurtos leves (cada uno < 400 €) cuya suma supera dicho límite, elevando la pena de simples multas a una pena de prisión de 6 a 18 meses.

aclaratioterminis.blogspot.com/2023/07/examen-de-la-multirreincidencia
Harkon #5 Harkon
#3 La tiene que haber, vete a mi comentario de #4
#11 jorgeesc
#4 puede ser que no haya ido aún a juicio y el juez considera no justificada la prisión provisional (por ejemplo, porque no tenga riesgo de reincidencia {0x1f602} {0x1f62d} )
Wintermutius #17 Wintermutius
#11 Desde luego no hay riesgo de fuga. El tío prefiere seguir robando :troll:
DaniTC #18 DaniTC *
#11 o lo que dice el alcalde es mentira :roll:
Connect #12 Connect
#4 Simplemente no hay dinero para meter a esa gente en prisión.Habría que construir más celdas, contratar más guardias, pagar servicios, electricidad,comida, etc...

Al final estos reincidentes entran con sonrisa burlona a comisaría porque sabe que saldrán en unas horas. Y luego cuando un policía salta ante tanta burla, entonces el malo es el policía, sin saber cuánto ha aguantado ese policía hasta que ha estallado (porque todos tenemos un límite)
nightrain #14 nightrain *
#12 Siiiiii, con los gitanos se les va la mano todos los días. A la policía siempre se les va la mano con los de siempre.
ochoceros #24 ochoceros
#12 Pues que para pagarse la estancia los pongan a recoger fruta y verdura en los invernaderos de Almería a >40ºC, a ver cuántos reinciden. Y los curritos actuales, de vigilantes por eso de "no pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió"

O a limpiar el monte todo el año para evitar incendios, y ya lo pueden hacer bien porque como lo hagan mal y les pille un incendio ahí... :-P
#19 Beltza01
#4 ¿Y cuántos años se puede demorar el juicio y posterior sentencia? Hagamos una estimación: 4 años a 40 detenciones por año, para pasar 6 meses en la sombra, que te buscas una escusa y al mes ya libras los fines de semana, poniendo cara de bueno... no creo que cambie su proceder.
Harkon #20 Harkon
#19 Spoiler, si vuelves a reincidir vuelvas al talego con más pena y así sucesivamente
#3 mcfgdbbn3 *
Si no hay delincuentes en la calle se pierde una vía para hacer que la gente apoye a la ultraderecha.
Yo tengo sospechas de que haya intencionalidad en todo esto.

cree que la única solución es cambiar el sistema legal

Si el juez decide ponerse de perfil da igual las leyes que pongas, salvo que inventes una forma de condenar a los delincuentes sin pasar por el juzgado, mediante un sistema automático que no dependa de jueces, fiscales, abogados... como en #BTTF, vamos.
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo *
#3 Sin decir que es imposible, yo quiero creer que no hay conspiración.

Simplemente por delitos menores (muchas veces, lo que llaman robo es en realidad "hurto", que hasta 2022 no tenía pena de cárcel y ahora solo con multirreincidencia), por lo que no tiene sentido la prisión preventiva (es fácil que esté más tiempo a espera de juicio que la condena).

No digo que no haya que darle una vuelta al sistema, pero es normal que delitos leves (digamos menos de 2 años de cárcel) no tengan prisión preventiva.

Conforme salgan las sentencias y se acumulen, supongo que sí lo encerrarán (aún así, tendrán que ser varias, ya que individualmente por menos de 2 años no entraría).
#10 Scutarius
#3 el que te vende seguridad se encarga de que la necesites
manzitor #13 manzitor
#3 Yo conozco de una primera dama que sin hacer nada aparentemente, va a terminar en el juzgado. Igual es cosa del juez
johel #7 johel *
Como bien dice Harkon, la entradilla en voz del alcalde no es cierta. Hay una ley para multireincidencia, la pregunta que hay que hacer es por que no se esta aplicando.
Una explicacion de brochazo gordo podria ser la falta de medios en los juzgados, que bloquean toda la cadena efectiva legal/judicial/policial, falta de medios que casualmente favorece las politicas del odio y el proceder general corruptor del ppxoe.
Pataperro #16 Pataperro
#7 y cómo define la ley la multireincidencia? A lo mejor es que no lo tienen claro.
Priorat #9 Priorat
A ver, condena tendrá cuando se haga juicio. La ley está clara. Lo que no puedes es, como norma, poner a gente sin condena en la cárcel. Esto es una línea base. A partir de aquí, como todos sabemos, hay una cosa que es la prisión preventiva que se puede dar en caso muy, muy justificados. Hacer pequeños robos no lo es. Aunque sean muchas veces
Pataperro #15 Pataperro
#9 si es factible, juicio rápido y a la segunda o tercera a tomar por culo de aquí, asi lo digo, sin tener ni puta idea de cómo funciona la justicia.
Pataperro #8 Pataperro *
En su país una turba ya lo habría linchado hace tiempo. Yo me conformo con que a la segunda, bueno venga, a la quinta o sexta, nos pongamos en plan muy rasistas y se le mande de vuelta por donde vino después de pasar por la trena.
DrEvil #23 DrEvil
#8 A mí me gustaría más pagarle a su país de origen para que cumpla allí, al estilo Trump con el CECOT.

Creo que sería más fácil reinsertarlos en una sociedad que comparta sus valores y tradiciones.
Cehona #1 Cehona
Es un delincuente y las leyes una cinta de Moebius.
Si al menos robara crucifijos...
#21 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
Pacofrutos #2 Pacofrutos
De seguir así algún comerciante se planteará hacerle un contrato fijo.
EnLos80EraPeor #22 EnLos80EraPeor *
En los 80 era peor. Deberíamos salir todos los días a los balcones a aplaudir por la seguridad que hay hoy en día en nuestras calles.
