Detenido 43 veces y vuelve a la calle: el alcalde de Sant Feliu de Guíxols estalla por la multirreincidencia  

Un ladrón de Sant Feliu de Guíxols ha sido atrapado tras robar en una tienda. La Policía Local lo detuvo, lo llevó a los juzgados y, horas más tarde, ya estaba en la calle otra vez. Lleva ya 43 detenciones por robos, peleas y hurtos y, en todas ellas, ha quedado en libertad. La población de Sant Feliu está harta, y el alcalde, Carles Motas, ha puesto el grito en el cielo en un vídeo quejándose y criticando el funcionamiento de las leyes. Según él,los delincuentes disfrutan de una impunidad intolerable que les permite delinquir sin consecuencias